إلقاء 200 ألف وحدة زريعة أسماك في نهر النيل بمحافظة قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم عملية إلقاء 200 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش، من إجمالي مليون وحدة زريعة مقرر إنزالها بدايًة من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل بنهر النيل بمدينة نجع حمادي، بحضور كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، والمهندس ياسر سيف الدين مدير حماية النيل، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلي شرطة المسطحات البيئة والمسطحات المائية ، ومجموعة من الصيادين.

صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ جهاز حماية_وتنمية البحيرات والثروة السمكية بأن الهدف من عمليات إنزال زريعة الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، ويعزز من انتاج البروتين الحيواني بوفرة، باعتبار أن الأسماك هي أحد أهم مصادره.

من جانبه، أوضح المهندس جمال عبد الحكم أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يحرص على تطوير وتنمية المصايد الطبيعية بـ الزريعة بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

وأضاف أن زريعة الأسماك التي تم إلقاءها من أسماك البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش من إنتاج مفرخ نجع حمادي السمكي التابع للجهاز، وقد اختيرت تلك الأسماك نظرًا لما تتمتع به من حيوية عالية، وكذلك القدرة على القيام بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى نهر النيل، وتسهم في زيادة المخزونات السمكية، وأشار إلي أنه من المقرر إنزال مليون زريعة سمكية أخرى خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها إيجابًا على الاقتصاد القومي، نظرًا لما ستحققه من وفرة كبيرة في الإنتاج السمكي، بما يوفر احتياجات المواطنين ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.