إلقاء 2.5 مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي بالإسماعيلية

استكمالًا لخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز نحو تنمية المصايد الطبيعية وتغذيتها بزريعة سمكية تتمتع بجودة عالية، شهد الأسبوع الماضي إلقاء زريعة سمكية من أسماك البلطي النيلي على مدار ثلاث أيام في عدة مواقع بمحافظة الإسماعيلية.

حضر عملية الإلقاء المهندس أحمد نبوي مدير منطقة الاسماعيلية للثروة السمكية، والدكتور سامر مرزوق جاد رئيس قسم المزارع السمكية الأهلية والمفرخات والزريعة ، والمهندس فادي إدوارد اخصائي مزارع سمكية ومفرخات وزريعة ، والمهندس كمال حسن بإدارة المزارع السمكية والمفرخات والزريعة ، وحسن جاويش ممثل ادارة البحيرات بالمنطقة، ومحمد القطشة رئيس جمعية صائدى الأسماك بالإسماعيلية، وعربي الشوربجى سكرتير رئيس جمعية صائدي الأسماك، والمهندس أسامة مختار مندوب مفرخ المنزلة السمكي، وصالح ميزار حسان رئيس جمعية صائدى الأسماك بفناره، وأسعد فكرين نائب رئيس جمعية صائدى الأسماك بفناره ، وعدد من صيادي المحافظة.

وقد أبدى صيادو المحافظة سعادتهم البالغة بتلك الخطوة لما ستعود به بالخير الوفير من الإنتاج السمكي، وتلبي احتياجات المواطنين بالمحافظة من البروتين الحيواني، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الطبيعية.

من جانبه صرح المهندس أحمد نبوي مدير منطقة الإسماعيلية أن الأسماك التي تم إلقائها من إنتاج مفرخ المنزلة السمكي ، ويتراوح وزن السمكة البلطي الواحدة بين 1 : 2 جرام.

وأضاف الدكتور سامر مرزوق رئيس قسم المزارع السمكية الأهلية أنه على مدار الأسبوع الماضي تم إنزال زريعة سمكية موزعة كالتالي : بركة الصيادين 400 ألف وحدة زريعة سمكية ، وكوبري شعيب التابع لمركز ومدينة أبو صوير ومنطقة أبو صوير ومركز ومدينة التل الكبير 400 ألف وحدة زريعة سمكية ، ومدينتي فايد وفناره ، وعين غصين 400 ألف وحدة زريعة سمكية ، على أن يتم استكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة لمسطحات المياه العذبة حتى الأسبوع المقبل ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمفرخات السمكية ومحطات التحضين التابعة للجهاز.