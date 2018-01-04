إلغاء 42 عملية منفدة على سهم أورنج للاتصالات لشبهة التلاعب

رجب عز الدين: قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 42 عملية منفذة على سهم "أورنج مصر" للاتصالات، وذلك لمخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. وتنص المادة ( 321 ) من اللائحة التنفيذية على حظر التلاعب في أسعار الأسهم، عبر تنفيذ عمليات متفق عليها بقصد

رجب عز الدين:

قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 42 عملية منفذة على سهم “أورنج مصر” للاتصالات، وذلك لمخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة ( 321 ) من اللائحة التنفيذية على حظر التلاعب في أسعار الأسهم، عبر تنفيذ عمليات متفق عليها بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية.

فى سياق متصل، قالت الشركة إن القيمة العادلة لحق الاكتتاب لزيادة رأس المال هي 0.9 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن سعر السهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال للشركة يبلغ 10.01 جنيه، مضافا إليه قرش واحد كمصروفات إصدار.

وكانت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، قد حددت سعر الفتح للحق في اكتتاب زيادة رأس المال لحاملي سهم شركة “أورنج مصر” للاتصالات عند 9.76 جنيه لكل حق.

وقالت هيئة الرقابة المالية فى أغسطس الماضى، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.