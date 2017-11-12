إلغاء 15 عملية منفذة على أسهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رجب عز الدين: أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، إلغاء 15 عملية تم تنفيذها على أسهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، و ذلك لمخالفتها أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتصدرت المجموعة المتكاملة أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من

رجب عز الدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، إلغاء 15 عملية تم تنفيذها على أسهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، و ذلك لمخالفتها أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتصدرت المجموعة المتكاملة أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حجم التداول، وبلغت 10377.9 ألف ورقة بقيمة 3909.6 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 6.6% لتسجل 186.4 ألف جنيه مقابل أرباح بلغت 199.5 ألف جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال المجموعة 12 مليون جنيه موزعا على 60 مليون سهم بقيمة اسمية عشرين قرش للسهم.

