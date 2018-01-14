إلغاء نسبة 10% من دخل الآثار الموجهة لدعم وزارة الثقافة

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن إلغاء نسبة 10% من عائدات الآثار التى كان يحصل عليها صندوق التنمية الثقافية ويدعم بها بقية قطاعات وزارة الثقافة.وذكر العناني – خلال كلمته في الاحتفال بالعيد الـ 12 للآثريين الذى يوافق 14 يناير من كل عام التي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن إلغاء نسبة 10% من عائدات الآثار التى كان يحصل عليها صندوق التنمية الثقافية ويدعم بها بقية قطاعات وزارة الثقافة.

وذكر العناني – خلال كلمته في الاحتفال بالعيد الـ 12 للآثريين الذى يوافق 14 يناير من كل عام التي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه سيتم عقد أول اجتماع للجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في الآثار يوم 5 فبراير المقبل، ما يسهم فى تحقيق نهضة كبرى فى منظومة العمل الاثري بمصر.

وأضاف أنه سيتم – خلال الشهور القليلة المقبلة – إطلاق 4 معارض آثار للخارج فى كندا وامريكا، مشيرا الى أن عام 2017 كان عام استثنائي للآثار المصرية بسبب تفانى الاثريين فى العمل مما نتج عن العديد من الاكتشافات الاثرية المهمة والافتتاحات الكبرى.

ووجه وزير الآثار الشكر لمجلس النواب الذى انتهى من قانون حماية الآثار إلى جانب مناقشة قانون نقابة الآثريين والباقى منه 4 مواد فقط لإشهار النقابة، حيث إن تأسيس نقابة الاثريين هى بمثابة كيان ثانٍ مع وزارة الاثار لخدمة الاثريين والعاملين بها؛ ما يسهم فى تحقيق وتطوير المنظومة الاثرية فى مصر.