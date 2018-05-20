إلغاء مزايدة الصب الجاف صديق البيئة للمرة الرابعة على التوالى

■ المكتب الاستشارى الألمانى ينتهى من الدراسات الفنية للمحطة الثانية للحاويات.. و«القابضة للنقل» تتخارجالسيد فؤاد كشف الربان طارق شاهين، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، عن إلغاء المزايدة التى عقدتها الهيئة نهاية أبريل الماضى لإقامة مشروع لتداول البضائع الصب «صديقة البيئة»

■ المكتب الاستشارى الألمانى ينتهى من الدراسات الفنية للمحطة الثانية للحاويات.. و«القابضة للنقل» تتخارج

السيد فؤاد



كشف الربان طارق شاهين، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، عن إلغاء المزايدة التى عقدتها الهيئة نهاية أبريل الماضى لإقامة مشروع لتداول البضائع الصب «صديقة البيئة» على مساحة 140 ألف متر مربع للمرة الرابعة على التوالى، والتى كانت تستهدف إلزام الفائز بالمشروع بالاعتماد على النقل النهرى فى خطته.



وأضاف «شاهين» أن هناك عزوفًا من الشركات المتخصصة عن الدخول للمزايدة، موضحًا أن المشروع يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وتم تقسيمه إلى قطع أراضٍ فى أول طرح ثم فى قطعة أكبر خلال الطرح الأخير، إلا أن الهيئة لم تقف حتى الآن عن أسباب عزوف المستثمرين رغم سحب كراسات الشروط من قبل قرابة 10 شركات على الأقل فى كل مرة.

من ناحية أخرى، أكد بعض المستثمرين أن الهيئة اشترطت الاعتماد على النقل النهرى فى نقل البضائع من الميناء، رغم عدم تشغيل الميناء النهرى الواقع داخل ميناء دمياط من قبل هيئة النقل النهرى، والذى تم طرحه أكثر من مرة دون وجود أى منافسة من الشركات العاملة فى هذا النشاط.

وكانت قد طرح الميناء المشروع مرتين قبل ذلك بمساحات متفاوتة، وكان فى المرة الأولى على مساحة 132 ألف متر مربع، وتم تجزئته على ثلاث مراحل فى المرة الثانية، كما تم طرحه فى فبراير الماضى على مساحة 140 ألف متر مربع لمدة 25 سنة وبتأمين يبلغ 3 ملايين جنيه.

وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس هيئة الميناء، أن الهيئة تقوم حاليًّا بمراجعة الدراسات التى أجريت على تنفيذ محطة الحاويات الثانية والمعروفة بـ«ديبكو»، كما تسلمت الهيئة تقريرًا مبدئيًّا من المكتب الألمانى الذى تم تعيينه مؤخرًا لمراجعة تلك الدراسات يؤكد أهمية المشروع الاقتصادية.

أما بخصوص التقرير النهائى والذى سيشمل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع فأوضح «شاهين» أنه سيتم استلامها خلال أيام، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع من خلال شركة يتم تأسيسها حاليًّا بين هيئة الميناء وعدد من الشركاء.

وفى نفس الوقت أكد نائب رئيس هيئة الميناء أن المفاوضات بين هيئة الميناء والبنوك لتمويل المشروع وصلت لمرحلة متقدمة.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر قريبة الصلة من المشروع إلى أن هيئة الميناء تعتزم إنشاء المشروع منفردة دون الشراكة مع آخرين، وذلك من خلال قرض بنكى، على أن يتم بعد تنفيذ المشروع طرحه فى مزايدة عالمية بين المشغلين العالميين.

وأوضحت المصادر أنه سيتم طرح المشروع عبر ممارسة ليتم اختيار عدد من مشغلى الحاويات الكبار على مستوى العالم، والتى تضم «ميرسك الدنماركية، سى إم إيه الفرنسية، موانئ دبى الإماراتية، موانئ سنغافورة».

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة ميناء دمياط كأول ميناء يعلن عن نتائج الأعمال الخاصة به خلال العام الماضى 2017 عن معدلات التداول، والتى أشارت إلى أنه تم تداول قرابة 37.7 مليون مقارنة بالعام قبل الماضى 2016، والذى تداولت خلاله 32 مليون طن بزيادة قدرها %18.