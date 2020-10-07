إلغاء مزاد القطن بالشرقية بسبب تدنى سعر الشراء

تسبب انخفاض سعر شراء القطن من المزارعين ضمن منظومة المزاد العلنى، فى إلغاء مزاد أصناف وجه بحرى لمحافظة الشرقية الذى أقيم الأحد الماضى.

وكشف مصدر مسئول لـ «المال» فضل عدم ذكر إسمه، أن الفلاحين فى محافظة الشرقية رفضوا سعر البيع فى المزاد الذى بدأ بـ 2036 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحرى من إنتاج المحافظة وانتهى عند 2037.

وأوضح أن الفلاحين رفضوا استكمال المزاد بسبب انخفاض سعر بيع القنطار، مما اضطر القائمون على المزاد إلى إلغائه.

وتدير الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج منظومة المزاد، عبر شركتى الوادى والدلتا، إذ تتولي شركة الوادى لتجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج الإشراف على منظومة المزاد العلنى هذا العام، فيما تتولى شركة الدلتا الحكومية المسئولية المالية والإدارية.

وحاولت «المال» التواصل مع عزة قبارى رئيس شركة الوادى للوقوف على أسباب إلغاء المزاد، ولكنها لم تتلق ردا حتى مثول الجريدة للطبع.

وبلغت مساحة المنزرعة لمحصول القطن للعام الجارى نحو 182 ألف فدان مقابل 237 ألفا العام الماضي.

كانت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن تطبيق منظومة المزاد العلنى هذا العام فى محافظات الشرقية والبحيرة والفيوم وبنى سويف، بعدما استخدمتها العام الماضى فى محافظتين فقط هما الفيوم وبنى سويف.

وبلغ متوسط سعر شراء القنطار قرابة 2100 جنيه لأصناف وجه قبلى فى بداية المنظومة العام الماضى، وانتهى عند 1800 جنيه للقنطار.

يشار إلى أن 8 شركات تابعة للقطاع الخاص أعلنت اشتراكها، فى منظومة المزاد العلنى للقطن هذا العام وهى : الإخلاص، والنيل الحديثة، والمتحدة، والكان، وأبو مضاوي، والجزار، والفيوم، والمجد.

ونُظم منذ بداية حصاد القطن فى شهر سبتمبر حتى مطلع أكتوبر الجارى ، قرابة 3 مزادات فاز بها عدد من شركات القطاع الخاص وتراوح سعر شراء القطن من المزارعين 2070 جنيها لأصناف بحرى و1800 جنيه لأصناف وجه قبلى.

ونظم المزاد الأخير فى 30 سبتمبر الماضي، وفازت به 3 شركات من القطاع الخاص وبلغ سعر بيع قنطار وجه قبلى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف 1805 جنيهات للقنطار، وفى الشرقية 2038 جنيها للقنطار، وفقا للبيان الرسمى الصادر عن وزارة قطاع الأعمال.

ووفقا للمنظومة الجديدة، يتم استلام الأقطان من المزارعين فى مراكز للتجميع فى المحافظات الأربع، يبلغ عددها 50 مركزا موزعة بواقع 15 فى الشرقية، و19 فى البحيرة، و7 فى بنى سويف، و9 فى الفيوم. ويتم استلام الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة