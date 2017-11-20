إلغاء مؤتمر العمل التعاوني خطوة للأمام بسبب عطل فني

إيمان عوف قال منظمو مؤتمر "العمل التعاوني.. خطوة للأمام" إنهم فوجئوا بإدارة الفندق الذي كان من المقرر أن يقام فيه مؤتمرهم حول التعاونيات، تبلغهم بإلغاء الحجز بسبب عطل فني وهو أمر مثير للاندهاش من قِبل إدارة المؤتمر. وكان الهدف من عقد المؤتمر فتح آفاق التعاون بين التحالفات والمبادرات التعاون

إيمان عوف





قال منظمو مؤتمر “العمل التعاوني.. خطوة للأمام” إنهم فوجئوا بإدارة الفندق الذي كان من المقرر أن يقام فيه مؤتمرهم حول التعاونيات، تبلغهم بإلغاء الحجز بسبب عطل فني وهو أمر مثير للاندهاش من قِبل إدارة المؤتمر.

وكان الهدف من عقد المؤتمر فتح آفاق التعاون بين التحالفات والمبادرات التعاونية، وعرض نتائج العمل فى مجال نشر العمل التعاونى.

حيث بدأ الملتقى العمل فى مجال التعاونيات سعيًا للإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، واعتبار التعاونيات إحدى الآليات الجادة لتحقيق ذلك، وحين طرح العمل التعاونى أمام فئات مختلفة من المجتمع استشعروا كون التعاونيات وسيلة فعالة للتكامل وفتح أفق العمل المشترك والتنسيق بينهم عوضًا عن التنافس وإنتاج سلسلة توعية عبارة عن سبعة أفلام رسوم متحركة حول العمل التعاونى هى “يعنى إيه جمعية تعاونية، نشأة التعاونيات، تجارب تعاونية ناجحة، نشأة التعاونيات فى مصر، المزايا والإعفاءات، أنواع التعاونيات فى مصر (البنيان الرسمى للتعاونيات)، إدارة التعاونيات”.