سيـــاســة

إلغاء قرارات علاج نفقة الدولة لمرضي السرطان يثير أزمة باجتماع صحة النواب

مطالب بعودة استخراج قرارات العلاج من مستشفي فاقوس رحمة بمرضي السرطان
ياسمين فواز 9:30 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22 9:30 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

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اثار قرار الغاء استخراج قرارات العلاج لمرضي السرطان بمستشفي شريف عمر وتحويلها لمستشفى الجامعة بالزقازيق حالة من الغضب باجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب ، امس الثلاثاء ، لمناقشة طلبي احاطة للنائبين علاء عبدالنبي وامام منصور في هذا الشأن .

وقال النائب علاء عبدالنبي ، أن المرضي يعانون بشدة من ذلك القرار الظالم ، خاصة ان مريض السرطان له ظروف خاصة بها وتجعله غير قادر علي التنقل لمسافات كبيرة بين مدن شمال الشرقية التي يخدمها مستشفي شريف عمر ومدينة الزقازيق .

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و طالب النائب امام منصور عضو مجلس النواب ، بسرعة الانتهاء من حل تلك الاشكالية ، متسائلا ما هي الحكمة من ذلك القرار ؟ مشددا علي ضرورة قيام وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار باصدار توجيهاته بعودة استخراج قرارات العلاج من مستشفي فاقوس رحمة بمرضي السرطان .

كما ناقشت لجنة الصحة في مجلس النواب ، عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من 5 نواب عن محافظة الشرقية ، بشأن عدد من المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظة .

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ونظرت اللجنة طلب الاحاطة الأول المقدم من النواب اللواء عبدالله لاشين ، وحاتم عبدالعزيز ، ونبيل عسكر بشأن تأخر اجراءات بناء مستشفي ابو كبير والذي خصصت له الحكومة ما يقرب من مليار جنيه في الموازنة الحالية ، ولم يتم اسناده للمقاولين للبناء حتي الآن .

وقال النائب عبدالله لاشين ، خلال اجتماع اللجنة امس ، أن مركز أبو كبير من أكبر مدن محافظة الشرقية، ويزيد عدد السكان فيه على أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفى لتطوير المنظومة الصحية، والعمل على توفير العلاج للمواطنين.

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و ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من نفس النواب ، بشأن عدم تشغيل الوحدة الصحية بقرية المهدية وحمد موسي ، علي الرغم من انتهاء العملية الانشائية للوحدتين ، وعقبت وزارة الصحة علي انه سيتم تشغيلهما خلال الشهر المقبل .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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