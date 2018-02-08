إلغاء صفقة النسيم للاستيراد على أسهم الأهرام للطباعة بجلسة الخميس

رجب عز الدينقررت إدارة البورصة المصرية إلغاء عمليات شركة النسيم للاستيراد على سهم الأهرام للطباعة والتغليف، اليوم الخميس.وأعلنت الأهرام للطباعة، صباح الخميس، قيام شركة النسيم للاستيراد "نسيم محيي الدين عرفات الجلاد" بشراء 180 ألف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه تقريبًا.وقا

رجب عز الدين





قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء عمليات شركة النسيم للاستيراد على سهم الأهرام للطباعة والتغليف، اليوم الخميس.

وأعلنت الأهرام للطباعة، صباح الخميس، قيام شركة النسيم للاستيراد “نسيم محيي الدين عرفات الجلاد” بشراء 180 ألف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت البورصة، فى بيان، إن تلك العمليات تمت قبل إعلان الأهرام للطباعة خبر مفاوضاتها لشراء حصة بشركة البدر للبلاستيك، لذا تقرر إلغاؤها وعودة نسبة النسيم للاستيراد كما كانت قبل الشراء لتصبح النسبة الحالية المملوكة لها هى 7.84%.

وقالت “الأهرام للطباعة”، فى وقت لاحق، إنها بصدد التفاوض مع شركة البدر للبلاستيك لشراء حصة 32% من أسهم أحد المساهمين الرئيسيين بها.

وأضافت، فى بيان، أنها بصدد الانتهاء من توقيع عقد مذكرة تفاهم مبدئية بين الطرفين موضح بها أسباب الشراء والتفاوض، سيتم عرضها على مجلس فى أقرب وقت ممكن لمناقشة أسباب التعاقد وأهدافه والخطة الاستثمارية المستقبلية.

ونوهت الشركة بأن حصة المجموعة المرتبطة بشركة البدر للبلاستيك لا تتعدى 0.15% وفقًا للبيان.

ويبلغ رأسمال الأهرام للطباعة 41.6 مليون جنيه، موزعًا على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.