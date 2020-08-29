إلغاء رحلة سياحية بحرية تضم مشاهير في السعودية‎‎ بسبب كورونا

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أعلنت إلغاء رحلة سياحية وعودتها إلى ميناء الإنطلاق قرب مدينة جدة بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت عن شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، السبت، بيانا أفاد بأن الفريق الصحي على متن السفينة ”سيلفر سبيريت“، اشتبه بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا المستجد، وقد تم عزله، وتوجيه باقي الركاب للبقاء في أجنحتهم، فيما “عادت السفينة لميناء الانطلاق.

وأضافت الشركة أن فريقا من وزارة الصحة، كان في استقبال السفينة عند رسوها في ميناء “الملك عبدالله” في مدينة رابغ، حيث تم نقل المشتبه بإصابته بكورونا، إلى المستشفى، فيما تم حصر المخالطين له.

وتحمل السفينة الطابقية ذات الأجنحة الفندقية الفخمة، 450 سائحا، بينهم فنانون معروفون ونجوم كرة قدم وإعلاميون، وفق سبوتنيك.

وكانت الرحلة البحرية الأولى من نوعها التي تشهدها السعودية، جزءا من برنامج سياحي يتضمن تنظيم رحلتين أسبوعيا، تتضمن كل منها برنامجا سياحيا حافلا بالفنون والثقافة والترفيه.