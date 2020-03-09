إدارة مهرجان الأقصر للسينما: إلغاء حفل الختام ومنع خروج المدعوين من الفندق بدون تحليل «كورونا»

كانت فعاليات المهرجان بدأت في السادس من مارس

أصدرت إدارة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى بيان صحفي رسمي أكدت فيه ايقاف جميع الفعاليات الجماهيرية للدورة التاسعة بناء علي قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خوفاً من أنتقال عدوى فيروس كورونا الذى أنتشر فى كافة أنحاء العالم .

وطالب البيان جميع المدعوين للمهرجان بعدم مغادرة فندق الاقامة بناءا على تعليمات أمنية إلا بعد إجراء تحليل فيروس كورونا ، فيما عدا الخروج لدواعي السفر.

وبدء مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فعالياته في السادس من مارس و استمر ثلاثة ايام، تم عرض 70 % من الافلام المشاركة في المسابقات وخارج المسابقات وتم عمل مؤتمرا صحفيا للنجم جيمي جون لوي داخل معبد الاقصر.

وكانت الحكومة قررت اليوم تعليق إقامة الفعاليات التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة ، وعلى هذا الأساس و اتخذت ادارة المهرجان قرارا بايقاف جميع الفعاليات الجماهيرية في قاعات العروض مع استمرار لجان التحكيم في عملها ومشاهدة الباقي من الافلام في قاعات داخل الفنادق مجهزة في اطار مهني سليم علي أن تشاهد لجنة التحكيم العروض للمسابقات الاربعة ثم يتم اعلان النتائج من خلال موتمرا صحفي لانهاء الدورة التاسعة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية.