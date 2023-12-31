إلغاء حفلات رأس السنة 2024 لمنير وآمال ماهر.. خسارة مزدوجة

أعلن نجوم الغناء الكبار لجمهورهم عبر حساباتهم الرسمية عن الغاء حفلاتهم الغنائية التي كان مقرر اقامتها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة اليوم في العديد من الأماكن بالقاهرة ، حيث أعلن النجم محمد منير عن الغاء حفل رأس السنة الذي كان سيشاركه فيه فرقة مسار أجباري ومغني الراب عفروتو باحدى المولات التجارية بالشيخ زايد .

كما أعلنت النجمة آمال ماهر عن الغاء حفلها الغنائي الذي كان مقرر اقامته بمول أركان بالشيخ زايد أيضا ، وقامت بحذف بوستر الحفل من حسابها الرسمي .

شريف حمدي : الغاء حفل محمد منير سيكون له تأثيرا نوعا ما

يرى دكتور شريف حمدي الناقد الموسيقي أن : آمال ماهر لم تعد متواجدة فنيا بقوة في السوق مثل السنين الماضية ، لذلك الغاء حفلها الذي كان مقرر اقامته ليلة رأس السنة لأي سبب لن يكون له تأثيرا سلبيا بصورة كبيرة في موسم حفلات رأس السنة الجديدة .

بينما الغاء حفل محمد منير سيكون له تأثيرا نوعا ما ، لأنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ومازال متوهجا بنجوميته حتى الآن وفق” حمدي”.

أضاف ل” المال” أن الغاء هذه الحفلات السبب فيه بصورة كبيرة ، أن العازفين الموسيقيين أصبح الكثيرين منهم يعملون في السعودية وموسم الرياض وجدة ، ولم يعد هناك أشخاص كثيرين في مصر مثل الماضي ، وأغلب هؤلاء العازفين منشغلين هذه الفترة بالحفلات الغنائية خارج البلاد.

أكرم عادل :حفل محمد منير كان الكثيرين ينتظرون إقامته في رأس السنة

وعلق الموزع الموسيقي أكرم عادل فقال : أن حفل آمال ماهر للأسف تم الغاؤه فجأة رغم الاعلان عنه لظروف تتعلق بها بينها وبين متعهدي الحفلات بمصر ، بسبب أزمات شخصية مرت بها السنين الأخيرة مع بعض الأشخاص الذين مازالوا يفرضون كلمتهم على هؤلاء المنظمين والمتعهدين في أي خطوة فنية تحاول آمال ماهر تنفيذها للعودة للجمهور .

وتابع أن حفل محمد منير كان الكثيرين ينتظرون اقامته في رأس السنة ، لأنه يشهد عودة له في الحفلات الغنائية بعد غياب .

حيث أن هذين الحفلين كانا يعتبران من أقوى حفلات رأس السنة الجديدة ، لكن الغاؤهما فجأة لن يؤثر بصورة كبيرة على الجمهور ، لاسيما أنه يحرص على الاستمتاع بليلة رأس السنة في أي مكان من أماكن السهر والحفلات بغض النظر عن أسم النجم الذي سيحيي هذه السهرة وفق” عادل ” .

أحمد الناصر :الغاء أي حفل غنائي بالطبع يكون خسارة كبيرة للقائمين عليه ونجوم الحفل والجمهور

من ناحيته قال الملحن أحمد الناصر أن حفلات رأس السنة لم تعد مثل السنين الماضية عليها اقبالا كبيرا من الجمهور ، بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية التي أصبحت صعبة بالنسبة للكثيرين .

أردف قائلا أن الغاء أي حفل غنائي بالطبع يكون خسارة كبيرة للقائمين عليه ونجوم الحفل والجمهور في نفس الوقت ، الذين كانوا ينتظرون سماع نجوم كبار أمثال محمد منير وآمال ماهر في حفلات رأس السنة اليوم .

ولفت أيضا الى أن الغاء هذه الحفلات أيا كانت أسبابها تؤثر بشكل سلبي نوعا ما على ، موسم الحفلات ليلة رأس السنة لأنها تنقص وجود نجمين كبار في الأغنية فيها مثل منير وآمال ماهر ، لاسيما أنهما يملكان جمهور كبيرا خاصة الكينج محمد منير .