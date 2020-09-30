إلغاء حبس مجدي عبد الغني والاكتفاء بتغريمه 100 ألف جنيه

ألغت محكمة الجنح مستأنف بالدقي الحكم الصادر بحبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، والاكتفاء بالغرامة.

وذكرت المحكمة أن ذلك لامتناعه عن تسليم ميراث، بعد أن قبلت الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه وذلك شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحبس.

كانت محكمة الجنح أول درجة سبق وأن أصدرت حكما بمعاقبة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى الأسبق، وآخرين، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.

كتبت – نجوى عبد العزيز