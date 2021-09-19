إلغاء بطولة العالم للثلاثي في برمودا بسبب «كورونا»

كان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة ما بين 15 و17 أكتوبر المقبل في جزيرة برمودا الواقعة في المحيط الأطلسي والتي تشهد حاليا أعلى معدل للإصابة بالفيروس سريع الانتشار.

قال منظمون اليوم الأحد إنهم قرروا إلغاء بطولة العالم المقبلة للثلاثي والتي كانت مقررة في برمودا في وقت لاحق من العام الحالي بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الدولة المضيفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة ما بين 15 و17 أكتوبر المقبل في جزيرة برمودا الواقعة في المحيط الأطلسي والتي تشهد حاليا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا سريع الانتشار.

وحسب أرقام “رويترز” فإن الجزيرة سجلت 4218 حالة إصابة بالعدوى إلى جانب 38 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة.

وفي بيان مشترك قال الاتحاد الدولي للثلاثي واللجنة المحلية المنظمة في برمودا إن قرار الإلغاء اتخذ بعد مشاورات حول مخاطر الوضع في الدولة المضيفة في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

إصابات كورونا حول العالم



ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليونا و119 ألفا و119 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و685 ألفا و253 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 2ر21 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673464 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.048.376.

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة في البلاد الأسبوع المقبل.

وجاء بعدها البرازيل بعدد الوفيات بـ590508 حالة فاة، وإجمالي الإصابات21.230.325.

واحتلت الهند ثالثة العالم بإجمالي وفيات444529، وإجمالي إصابات 33.417.390.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ270538 وإجمالي إصابات 3.552.983.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198948، وإجمالي إصابات 2.165.533.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 193891، وإجمالي إصابات 7.150.244.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140323، وإجمالي إصابات 4.188.529.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135478 وإجمالي إصابات 7.435.493.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130284، وإجمالي3 إصابات 4.632.275.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125860، وإجمالي إصابات 4.939.251.

يأتي ذلك، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من عملية التراجع في الإمدادات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قارة أفريقيا، علاوة على دول أخرى في العالم لم تصل فيها معدلات التطعيم إلى النسب المطلوبة، وهو ما يزيد المخاوف من متحورات الوباء.

وبحسب ما قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال، وفق ما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.

وأضافت أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

وأضافت مويتي “لقد حان الوقت للدول المصنعة للقاحات لفتح البوابات ومساعدة أولئك الذين يواجهون أكبر خطر”.