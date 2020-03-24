إلغاء «الميدتيرم» في الجامعات وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

قرر المجلس الأعلى للجامعات مساء الثلاثاء إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات .
وأشار المجلس إلى أن القرار بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادره اليوم وبالأخص قرار مد تعليق الدراسة لمده أسبوعين من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد.
وقال المجلس الأعلي للجامعات إنه في حاله انعقاد دائم لمتابعه كافه المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
وفي وقت سابق قررت الحكومة تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020.