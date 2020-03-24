إلغاء «الميدتيرم» في الجامعات وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد.

قرر المجلس الأعلى للجامعات مساء الثلاثاء إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات .

وأشار المجلس إلى أن القرار بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادره اليوم وبالأخص قرار مد تعليق الدراسة لمده أسبوعين من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد.

وقال المجلس الأعلي للجامعات إنه في حاله انعقاد دائم لمتابعه كافه المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.