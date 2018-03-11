إلغاء الكارو والتوك توك أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى:ملف إلغاء الكارو والتوك توك على المحور فى "90 دقيقة"تناقش الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة، على قناة "المحور" فى الثامنة مساءً، ملف إلغاء "الكارو"، و"التوك توك".وتستضيف لبيب فى الحلقة كل من نجلاء سامي علي، رئيس رابطة أصحاب التوك توك، وصفوت عكاشه عبدالحميد، سائق كارو

رحاب صبحى:

ملف إلغاء الكارو والتوك توك على المحور فى “90 دقيقة”



تناقش الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج “90 دقيقة، على قناة “المحور” فى الثامنة مساءً، ملف إلغاء “الكارو”، و”التوك توك”.

وتستضيف لبيب فى الحلقة كل من نجلاء سامي علي، رئيس رابطة أصحاب التوك توك، وصفوت عكاشه عبدالحميد، سائق كارو، والنائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، والدكتور حسن الخيمى، المستشار السابق بوزارة التنمية المحلية.

وتطرح جيهان لبيب مجموعة من التساؤﻻت تشغل قطاع عريض من المواطنين، وأصحاب “الكارو”، و”التوك توك”، ومنها هل ستغلى محافظة القاهرة الكارو والتوك توك من الشوارع والميادين العامة فقط؟ أم تشمل جميع المناطق والشوارع الفرعية والشعبية؟، وكيف ستتعامل محافظة القاهرة مع هؤﻻء؟

وهل سيكون هناك تعويض بفرص عمل؟ وما هي العقوبات التى ستفرضها على المخالفين لتنفيذ قراراها؟ وما هو دور البرلمان والأجهزة التنفيذية لدعم وتشغيل أصحاب عربات الكارو والتوك توك.

وخلال الحلقة يكشف أصحاب “الكارو”، و”التوك توك”، مطالب العاملين فى المهنة من المسئولين والبرلمان، كما يكشفون عن آرائهم وتحفظاتهم على قرار المحافظة.

وتتلقى جيهان لبيب اتصالات واستفسارات المشاهدين حول قرارات إلغاء “الكارو”، و”التوك توك” من شوارع العاصمة.

اللواء طلعت مصطفى على الثانية ببرنامج “من ماسبيرو” على الأولى



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” الذى يعرض على القناة الثانية فى الواحدة والنصف صباحا، اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى حوار عن يوم الشهيد.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، ويدور الحوار عن شهر مارس والاحتفال بيوم المرأة العالمى، وأيضا يوم المرأة المصرية ودور المجلس القومى فى مساندة المرأة فى قضاياها ومشاركتها فى الانتخابات المقبلة.

يذكر أن برنامج “من ماسبيرو” يقدمه الإعلاميان شيرين الشايب وعاطف كامل، وترأس تحريره أمل أبو عرام، والبرنامج إخراج أحمد فاورق.

المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى “موعد مع الرئيس” على النهار.



يبدأ الإعلامي عمرو الكحكي، أولى حلقات برنامجه “موعد مع الرئيس”، على شاشة النهار، في العاشرة مساء.

البرنامج مختص بتغطية الانتخابات الرئاسية، وحلقات خاصة تكشف ملامح الطريق إلى الرئاسة وكواليس الحملات الانتخابية للمرشحين.

ومن المقرر استضافة المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، في أولى حلقات البرنامج.

وزير التجارة والصناعة فى “الحياة اليوم”



يستضيف برنامج” الحياة اليوم” على قناة الحياة فى السابعة مساءً، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ويدور النقاش دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطة التنميو الاقتصادية الشاملة، الحلقة تقديم المحامى خالد أبوبكر.