إلغاء الرسوم الإضافية لرباط السفن بميناء شرق بورسعيد

نادية صابر:نشرت هيئة قناة السويس ، في منشور ملاحي ، علي موقعها الرسمي اليوم الجمعة، قرار رئيس هيئة قناة السويس ، بإلغاء جميع الرسوم الإضافية المفروضة علي سفن الحاويات ، للرباط بميناء شرق بورسعيد ، علي أن يتم الرباط دون أي رسوم . بدءا من الشهر الجاري .وقد أعلن الفريق

نادية صابر:

نشرت هيئة قناة السويس ، في منشور ملاحي ، علي موقعها الرسمي اليوم الجمعة، قرار رئيس هيئة قناة السويس ، بإلغاء جميع الرسوم الإضافية المفروضة علي سفن الحاويات ، للرباط بميناء شرق بورسعيد ، علي أن يتم الرباط دون أي رسوم . بدءا من الشهر الجاري .

وقد أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن قرار إلغاء الرسوم الإضافية ، أول أمس بوزارة النقل في مؤتمر صحفي بعنوان “حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية” بمقر وزارة النقل.

وقال المنشور إن قرار الإلغاء جاء تمشيا مع سياسة الهيئة في المساهمة في تحسين الموقف التنافسي لميناء شرق بورسعيد .

يذكر أن الرسوم الإضافية كانت لأعمال مناورة الرباط والدوران التي تقدمها قاطرات هيئة قناة السويس لسفن محددة عملاقة يصل طولها إلي 354 مترا ، بعيدا عن الرسوم العبور الأساسية.



وقال “مميش” في تصريحات سابقة للـ “المال ” إن قناة السويس مسئولة فقط داخل ميناء شرق التفريعة عن أعمال الرباط ومناورة الدوران بالميناء وبينما رسوم دخول الموانيء و ورسوم تراكي السفن تقوم بتحصلها وزارة النقل فقط .



وأوضح أن فرض رسوم إضافية علي سفن الحاويات ذات اطوال 354 مترا بدأت منذ عهد الفريق أحمد فاضل الرئيس السابق لهيئة قناة السويس ، وكان وقتها تلك السفن تدخل في التوقيت الليلي وكانت القناة لاتمتلك قاطرات جديدة ، بجانب قلة أعداد المرشدين أنذاك ، مما استدعي فرض تلك الرسوم لأنها تحتاج خدمات إضافية .



ويذكر أن هيئة قناة السويس قررت في مارس الماضي، تخفيض نسبة الرسوم الإضافية المفروضة علي أعمال مناورة الرباط والدوران الخاصة بسفن الحاويات، والتي يبلغ طولها 354 مترا فأكثر والتي تدخل ميناء شرق بورسعيد، من 8% إلي 4% من رسوم العبور الأصلية بقناة السويس.