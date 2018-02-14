إلغاء الحجز الإدارى على شركة فى المنطقة الحرة ببورسعيد بعد تدخل الاستثمار

❏ مصدر بـ«الهيئة»: رسالة طمأنة للمستثمرين بوجود محام لهم من الحكومة للأسبوع الثانى مها أبوودن ودعاء حسنىتدخلت الهيئة العامة للاستثمار، لوقف إجراءات اتخذتها مصلحة الضرائب العقارية أمس، للحجز إدراياً على إحدى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بالمنطقة ا

❏ مصدر بـ«الهيئة»: رسالة طمأنة للمستثمرين بوجود محام لهم من الحكومة للأسبوع الثانى

مها أبوودن ودعاء حسنى

تدخلت الهيئة العامة للاستثمار، لوقف إجراءات اتخذتها مصلحة الضرائب العقارية أمس، للحجز إدراياً على إحدى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بالمنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك لتحصيل ضريبة مستحقة عليها.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، عن وجود اتفاق مسبق بين الهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، على عدم تطبيق إجراء الحجز الإدارى على الشركات العاملة فى المناطق الحرة.

وقال المصدر: «نما إلى علم الهيئة أمس شروع المصلحة فى تطبيق إجراءات الحجز على الشركة، وتم التدخل لحل الأزمة بشكل فورى، ليتم وقفها فى اليوم نفسه».

وأضاف أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء الأزمة ما بين المستثمر والضرائب، جاء لتوصيل رسالة بأن الهيئة بمثابة محامٍ للشركات للتنسيق مع كيانات الدولة لحماية مناخ الاستثمار وبث رسالة طمأنة للمستثمرين».

وعن حجم التسويات الضريبية التى سددتها الشركة لمصلحة الضرائب لإنهاء إجراءات الحجز، أكد المصدر أنه جارٍ تقدير تلك القيم مع مصلحة الضرائب العقارية.