سيـــاســة

إلغاء الثانوية العامة في النظام الجديد.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم الأحد 10 سبتمبر . أخبار مصر العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربى لتنمية سيناء إلغاء الثانوية.. في النظام الجديد الأهرام – وزير التعليم: نظام تعليمى جديد من سبتمبر العام المقبل لمليونى طالب بالمراحل الأولى – مدير إدارة حلوا