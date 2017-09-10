سيـــاســة

إلغاء الثانوية العامة في النظام الجديد.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم الأحد 10 سبتمبر . أخبار مصر العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربى لتنمية سيناء إلغاء الثانوية.. في النظام الجديد الأهرام – وزير التعليم: نظام تعليمى جديد من سبتمبر العام المقبل لمليونى طالب بالمراحل الأولى – مدير إدارة حلوا
10 سبتمبر، 2017 10 سبتمبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم الأحد 10 سبتمبر .

أخبار مصر

العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربى لتنمية سيناء

إلغاء الثانوية.. في النظام الجديد

الأهرام

– وزير التعليم: نظام تعليمى جديد من سبتمبر العام المقبل لمليونى طالب بالمراحل الأولى

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الجمهورية

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