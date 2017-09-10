إلغاء الثانوية العامة في النظام الجديد.. عناوين اليوم

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تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم الأحد 10 سبتمبر .
أخبار مصر
العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربى لتنمية سيناء
إلغاء الثانوية.. في النظام الجديد
الأهرام
– وزير التعليم: نظام تعليمى جديد من سبتمبر العام المقبل لمليونى طالب بالمراحل الأولى
– مدير إدارة حلوان يرفض نصف مليون جنيه رشوة
– مدارس الأسمرات استعدت للعام الدراسى الجديد
– العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربى لتنمية سيناء
– الفريق أول صدقى صبحى يغادر إلى كوريا الجنوبية فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام
– الطيب يشارك فى مؤتمر دولى بألمانيا
– بدء امتحانات «العربية» و«الإنجليزية» لطلاب البرنامج الرئاسى
– «الخداع» القطرى يجهض فرصة جديدة لاحتواء الأزمة
الجمهورية
– كشف أثري جديد.. يفتح الطريق أمام 4 مقابر
– “هنختار السيسي تاني” الأعلي تريند علي تويتر
– البابا يزور دير الأنبا أنطونيوس بملبورن ويفتتح آخر للراهبات
– إحالة 11 إرهابياً للمفتي.. في قضية خلية الجيزة
– إلغاء الثانوية.. في النظام الجديد
– القناة تسجل أعلي رقم قياسي للحمولات في التاريخ
– عودة 291 مصرياً عبر منفذ السلوم
– العثور علي 13 جثة لمصريين في صحراء ليبيا