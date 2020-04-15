«إلغاء البدلات وخفض رواتب رؤساء الشركات».. القابضة للسياحة ترشد النفقات للتعامل مع كورونا

اتخذت الشركة القابضة للسياحة والفنادق مجموعة من القرارات لمواجهة أزمة السيولة والخسائر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا التى ضربت قطاع السياحة والطيران.

رئيس القابضة تخفض الرواتب بنسبة 25%.. و20% لرؤساء الشركات التابعة

وتتضمن القرارات تخفيض راتب رئيس القابضة للسياحة بنسبة 25% لرئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، وترحيل 20% من راتب العضو المنتدب للشركة اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

كما تضمنت القرارات ترحيل 20% من رواتب رؤساء الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين المتفرغين للإدارة ورؤساء الشركات المشتركة والأعضاء المنتدب بها التى تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة 50% وأكثر، وترحيل 20% من مخصصات مجالس الإدارة لهذه الشركات اعتبارًا من تاريخه.

حوافز إيجوث والصوت والضوء ومصر للفنادق

وأكدت القابضة للسياحة أنه سيتم احتفاظ جميع العاملين بها والشركات التابعة والمشتركة بالراتب الشهري وملاحقاته مع تجنب 50% من الحوافز ربع السنوية والمناسبات الدينية والقومية للعاملين بالشركة القابضة وشركات إيجوث ومصر للفنادق والمعمورة والصوت والضوء والشركات المشتركة اعتبارًا من ابريل الحالي.

500 جنيه حدًّا أقصى لصرف الأرباح أو المناسبات لشركات التجارة ومصر للسياحة

وقالت “القابضة للسياحة” إنه من المقرر صرف شهر وبحد أقصي 500 جنيه خصمًا من أرباح 2018 /2019 للعاملين بشركتي التجارة التابعة، بينما يصرف نصف شهر من المناسبات بدءًا من شهر رمضان للعاملين في مصر للسياحة بحد أقصى 500 جنيه للعامل الواحد.

وقررت “القابضة للسياحة” إلغاء أى بنود أخرى وأى بدلات تخص العاملين تحت أى مسمى، أيًا كان، اعتبارًا من ممنتصف أبريل 2020.

الأمن والحراسة

وذكرت القابضة للسياحة أنه بالنسبة لأفراد الأمن والحراسة والوظائف الأخرى التى يتطلب طبيعة عملها ساعات لا تقل عن 12 ساعة يتم صرف المقابل المادي وفقًا للقواعد المتبعة في كل شركة، وبموافقة مسبقة من إدارة الشركة التابعة.

المستشارون

كما قررت الشركة تجنيب 20% من المكافأة الشهرية التى يتقاضاها السادة المستشارون، و20% من المكأفاة الشاملة التى يتقاضاها المستشارون بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى يزيد المكافاة الشهرين على خمسة آلاف جنيه.

العلاج

وأكدت “القابضة للسياحة ” أنه لن يزيد مصروفات العلاج الطبي ومشتملاته للعاملين على مبلغ 500 جنيه شهريًا، وألف جنيه لحالات الغسيل الكلوي والأورام والروماتيد، ولا تزيد مساهمة هذه الشركات للعمليات الجراحية للعاملين أو المعاشات على 30 ألف جنيه للعامل الواحد بخلاف العلاج الطبي اعتبارا من منتصف الشهر.