إلغاء اجتماع وزير الإسكان مع جمعية رجال الأعمال بسبب «كورونا»

وكان من المقرر عقد الاجتماع في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إنه تم إلغاء اجتماع وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار مع الجمعية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء الاجتماع تجنب التجمعات والفعاليات التي تضم أعدادا كبيرة، منعا لتفشي الفيروس علي خلفية قرار رئيس الوزراء تعليق جميع الفعاليات والمؤتمرات، موضحا أنه كان من المقرر عقده في الثاني والعشرين من شهر مارس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.

أبرز الملفات خلال اللقاء

ولفت فوزي أنه كان من المخطط أن يستعرض اللقاء أبرز الملفات الشائكة بالقطاع العقاري خلال الفترة الحالية، ومن ضمنها قانون اتحاد المطورين..

ولفت الي أنه أجندة المؤتمر تضمنت تناول آخر مستجدات مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والتى كان أبرز آليات تنفيذها أن يكون الحد الأدنى للمشروع 75 فدانا، ويتراوح سعر الوحدة من 350 إلى 450 ألف جنيه

وأشار إلي أنه كان سيتم مناقشة كيفية النهوض بالقطاع العقارى وإزالة كل التحديات التى تواجه المطورين العقاريين واستعراض خطط وأهداف اللجنة خلال المرحلة المقبلة.