اقتصاد وأسواق

إلزام عملاء المشغل الاقتصادي المعتمدين بإنشاء حساب على منظومة نافذة (مستند)

تميهدا لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات
السيد فؤاد 12:11 ص, الخميس, 22 يوليو 21 12:11 ص, الخميس, 22 يوليو 21

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قررت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري، تعليمات جديدة بخصوص المشغل الإقتصادي المعتمد وطبيعة عملهم خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد نص منشور تعليمات رقم 31 لسنة 2021 بأن يلتزم عملاء المشغل الاقتصادي المعتمدين في البرنامج باستخدام منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) بإنشاء حساب على البوابة الالكترونية لمنظومة نافذة – اسخراج شهادة التوقيع الالكتروني ) ، وذلك بدء من تاريخ إصدار المنشور، وحتى 20 أغسطس المقبل.

وأكد المنشور على أنه في حال عدم الالتزام بذلك خلال هذه الفترة سيكون له أثرا سلبيا على صورة المشغل الاقتصادي فيما يتعلق بالتزامه الطوعي تجاه القرارات المنظمة للعمل الجمركي .

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وتضمن المنشور أنه بالنسبة للمشغلين الراغبين في الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يتم اعتبار استخدام منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) على النحو المبين بالفقرة الأولى من المنشور، مؤشرا ايجابيا في تقييم اعتماده بالبرنامج .

ويأتي هذا القرار بناءا على قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2020 بشأن المعايير الحاكمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا المقررة له، وقرارات وزير المالية أرقان 38 ، و222 ، و328 لسنة 2021 بشأن الضوابط والاجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع ، بالاضافة الى توجيهات وزير المالية ببذل الجهود الرامية لتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات با يحقق الاهداف المنشودة من تطبيقه.

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يذكر أن منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة.

إضافة إلى المركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.

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كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.

منشور التعليمات رقم 31 لسنة 2021
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بقلم السيد فؤاد

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