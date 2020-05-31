إلزام ركاب أتوبيسات النقل السياحي بارتداء الكمامات

قال وزير النقل إن هناك كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتديها.

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الأحد، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) بالمتابعة المستمرة والدورية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين الكمامات في وسائل المواصلات العامة.

وأكد وزير النقل على أهمية الالتزام بهذه القرارات التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.

شدد الوزير على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر وأماكن الانتظار والاتوبيسات.

وجه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة ، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.