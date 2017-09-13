إلزام المستوردين بتسجيل بضائعهم فى أقرب منفذ مربوط بالشبكة الإلكترونية

المال ـ خاصألزمت مصلحة الجمارك المستوردين بتسجيل بضائعهم التى تصل عبر المنافذ الجمركية غير المميكنة، فى أقرب منفذ جمركى مميكن تحت نظام الإفراج المسبق، على أن يتم قيدها بدفتر مستقل، وشملت التعليمات أيضا حدوث أى طارئ على الشبكة المميكنة والمربوطة بمصلحة الجمارك فى المنافذ التى انتهت بها عمليات الميك

المال ـ خاص

ألزمت مصلحة الجمارك المستوردين بتسجيل بضائعهم التى تصل عبر المنافذ الجمركية غير المميكنة، فى أقرب منفذ جمركى مميكن تحت نظام الإفراج المسبق، على أن يتم قيدها بدفتر مستقل، وشملت التعليمات أيضا حدوث أى طارئ على الشبكة المميكنة والمربوطة بمصلحة الجمارك فى المنافذ التى انتهت بها عمليات الميكنة.

وأصدرت الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية قرارا نهاية الشهر الماضى مدت فيه مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بالميكنة وحل المشكلات التى تطرأ على الربط مع الشبكة الإلكترونية بمصلحة الجمارك لمدة 3 أشهر فقط، لاسيما المنافذ الحدودية والموانئ.

ونص القرار على ضرورة أن يقوم جمرك القيد بربط البيان الجمركى مع النموذج الإلكترونى لتمويل الواردات، واستيفاء المستندات والقواعد الاستيرادية، وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا للمستندات «تحت التسوية» وطباعة الإفراج الجمركى.

كما ألزم القرار الجمرك بتسليم نسخة إذن الإفراج للمستورد مع تسجيل رقم نموذج تمويل الواردات الإلكترونى لتسليمه فى موقع وصل البضاعة لإتمام عملية الإفراج.

ويشار إلى أن الجمارك كانت قد أوقفت بالتنسيق مع البنك المركزى التعامل الورقى فى نموذج تمويل الواردات، وقصرت التعامل فيها وفقا لنموذج 4 على الشكل الإلكترونى، كإجراء لتقنين وضبط إيقاع تمويل الواردات.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار من البنك المركزى بإيقاف التعامل بالإصدار المتوازى لنموذج تمويل الواردات بصورتيه الورقية والإلكترونية والاكتفاء بإصدار النموذج الإلكترونى، وتسليم نسخة مطبوعة منه وممهورة بخاتم البنك للعميل، بعد انقضاء مهلة استبدال النموذج الورقى بالنموذج الإلكترونى فى 30 أغسطس الماضى، وهو ما يعنى عدم إمكانية التعامل الورقى فى نموذج تمويل الواردات، رغم عدم جاهزية بعض الموانئ وبعض المنافذ الحدودية للتعامل معه بعد.

ونصت التعليمات التى عممتها مصلحة الجمارك على كل المنافذ الجمركية على التزام جمرك الإفراج بإجراء التسويات اللازمة وتحصيلها واستيفاء المستندات والقواعد الاستيرادية والجهات الرقابية طبقا للكشف والمعاينة الفعلية.

وكشفت التعليمات التى حصلت «المال» على نسخة منها على ألا يتم تسجيل أى بيان جمركى وارد للسوق المحلية للاتجار أو الإنتاج من المناطق الحرة العامة أو الخاصة غير المميكنة وغير المربوطة بشبكة معلومات الجمارك، ويتم تسجيل البيان الجمركى فى أقرب موقع مميكن، ولا يتم أيضا تسجيل بيان جمركى بالمستودعات الجمركية غير المميكنة وغير المربوطة بشبكة معلومات الجمارك لحين توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر كمهلة أخيرة.