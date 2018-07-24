إلزام السوق بالمواصفات الجديدة للسيارات الكاملة مرهون بقرار «نصار»

شريف عيسى أعلنت هيئة المواصفات والجودة اعتمادها 49 مواصفة فنية جديدة للسيارات الكاملة على الملاكى المستوردة أوالمنتجة محلياً، والصادرة برقم 8153 لسنة 2018 لرفع معدلات السلامة والأمان داخل كل المركبات.قال أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لـ«المال&ra

شريف عيسى

أعلنت هيئة المواصفات والجودة اعتمادها 49 مواصفة فنية جديدة للسيارات الكاملة على الملاكى المستوردة أوالمنتجة محلياً، والصادرة برقم 8153 لسنة 2018 لرفع معدلات السلامة والأمان داخل كل المركبات.

قال أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لـ«المال» إن إصدار هذه المواصفة يأتى فى إطار انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة والتى وقعت عليها فى 2012 والخاصة باعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والأجزاء التى يمكن تركيبها واستخدامها فى المركبة، والتى تستهدف تحسين معايير السلامة والأمان، والبالغ عددها 143 مواصفة فنية.

وتابع: أن الهيئة أنشأت لجنة لمناقشة المواصفات مع مصنعى السيارات وكذلك الوكلاء والمستوردين.

وأوضح أن السوق على مدار الفترة الماضية شهد عشوائية وإستيراد أنواع لا تتسم بالحدود القصوى للأمان، وأن المواصفات ستسهم في ضبط إيقاع الإستيراد وتحسين المتجات المتوافرة بالسوق المحلى

وأشار إلى أن المواصفة القياسية التى صدرت عن الهيئة تشمل 49 مواصفة فنية وهى تفى بالحد الأدنى لمتطلبات المركبة الكاملة من فئة الملاكى M1.

وعن توقيت دخول المواصفة الجديدة حيز التنفيذ، قال عفيفى إن هذه المواصفات تطبيق مرهون بقرار وزارى من وزير التجارة والصناعة المهندس عمرونصار، موضحاً أنه بموجب القرارات الحكومية والاتفاقيات الدولية فإنه فى حال عدم وجود مواصفة قياسية مصرية على المنتجات، يتم الرجوع لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة داخل مصر كالأوروبية على سبيل المثال.

وتابع: كما أنه لا يوجد جدول زمنى محدد لتطبيق المواصفة، خاصة أنها تتضمن أدنى متطلبات ومعايير فنية للمركبة الكاملة، وبالتالى لا توجد فترة توفيق أوضاع المصنعين أوالمستوردين للسيارات الملاكى.

وأكد عفيفى تطبيق المواصفة الفنية على السيارات الملاكى على كل من السيارات المجمعة محليًا، والمستوردة بالخارج.

وفيما يتعلق بآليات التطبيق فى ظل ما يتردد عن عدم وجود معامل مجهزة لاختبار تلك المواصفات، لفت عفيفى إلى أنه بموجب انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة فإنه يوجد لدى الهيئة آلية التحقق من شهاداتE/e mark منذ عام 2012 التى تؤكد خضوع المنتج للمعايير والمواصفات القياسية الدولية سواء كان الاستيراد عن طريق بلد المنشأ أوالوكيل.

وأضاف عفيفى أنه سبق للهيئة العامة للمواصفات والجودة تطبيق هذه الآلية على العديد من الشركات المستوردة للسيارة الكاملة، وهذه ستكون نفس الآلية التى ستتبعها الهيئة فيما يتبعها من قرارات وزارية تصدر فى إطار انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة.