إلزام «أوبر وكريم» بضريبة القيمة المضافة عن تسهيل النقل البرى

مها أبو ودن وسمية كمال: أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية لإخضاع شركتى أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن خدمة تسهيل أعمال النقل البرى بين السائق والراكب. وتقضى هذه التعليمات التى حصلت المال على نسخة منها بإلزام شركتى خدمات النقل الذكى عبر المحمول بسداد %13 ضريبة القيمة المضافة عن خدما

مها أبو ودن وسمية كمال:



أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية لإخضاع شركتى أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن خدمة تسهيل أعمال النقل البرى بين السائق والراكب.

وتقضى هذه التعليمات التى حصلت المال على نسخة منها بإلزام شركتى خدمات النقل الذكى عبر المحمول بسداد %13 ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التسهيل اعتبار من 8 ستبتمبر 2016 ترتفع إلى %14 من أول يوليو 2017.

واستندت التعليمات فى حساب وعاء الضريبة إلى قيمة الخدمة المقدمة، والمتمثلة فى النسبة التى تحصل عليها المنشأة – الشركة – من تكلفة الرحلة، وتصل إلى %20.

وألزمت التعليمات الشركتين بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب، مع مراعاة أن خدمة النقل التى يقوم بها السائق معفاة من الضريبة، باعتبارها من خدمات النقل البرى، وليست خدمة تسهيل.

وأكد مصدر مسئول بشركة كريم مصر، أن شركته تحترم القرارات الحكومية المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى أتم استعداد للتعاون مع السلطات والجهات المعنية فى هذا الشأن.

وقال عبد الله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ، إن التعليمات متوازنة ومعبرة عن نص القانون، مشيراً إلى أن المصلحة قد تستطيع تقديم تسهيلات بشأن الغرامات المترتبة على عدم سداد الشركتين للضريبة خلال المرحلة الماضية، قياساً على حالات أخرى، مثل إخضاع النشاط الفندقى للضريبية بعد تطبيق القانون بعام كامل.

وأكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضومجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، وعضولجان الطعن الضريبى، أن التعليمات تضع الشركتين والمصلحة أمام سيناريوهين، الأول صدور اتفاق يقضى بعدم تحصيل الغرامات، أولجوء الشركتين للقضاء الذى يحكم باسقاطها بسبب عدم تسلمهما أى إخطارات رسمية بتوريد الضريبة.

وأشاد بالتفرقة بين خدمة تسهيل نقل الركاب وبين خدمة النقل البرى من حيث الخضوع والإعفاء.

ويصل عدد عملاء الشركتين فى مصر إلى 7 ملايين راكب ووافق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون لتقنين أوضاع شركات النقل الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.