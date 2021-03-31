«إلحاق عمالة القاهرة» ترحب بتصريحات وزيرة الهجرة بشأن تمديد الإقامات والتأشيرات السعودية

وطالب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بأن يشمل القرار أيضا تمديد التأشيرات الجديدة لكل من حصل على تأشيرات عمل بالمملكة ولمن يتمكن من دخول السعودية منذ تاريخ تعليق الطيران وحتى اليوم

رحب حمدي الإمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وتواصلها مع السلطات السعودية، واستجابة السفير السعودي بالقاهرة لتمديد إقامات العمالة المصرية بالسعودية والعالقة بمصر منذ قرار تعليق دخول السعودية في 3 فبراير 2021 لمواطني 20 دولة من ضمنهم مصر.

وطالب “الامام” بأن يشمل القرار أيضا تمديد التأشيرات الجديدة لكل من حصل على تأشيرات عمل بالمملكة ولمن يتمكن من دخول السعودية منذ تاريخ تعليق الطيران وحتى اليوم.

رئيس الشعبة: 70 ألف عامل حصلوا على تأشيرات لعقود عمل جديدة خلال فترة التعليق

وأضاف “إمام” أن عدد العمال المصريين الذين حصلوا على تأشيرات وعقود عمل جديدة ولم يستطيعوا السفر خلال فترة التعليق الحالية يقدر بـ 70 ألف عامل من كافة المهن، وأنه يأمل بأن يشمل قرار التمديد هذه العمالة حيث إن الكثير منهم لن يكون باستطاعته تحمل التكاليف المادية لإعادة الإجراءات ومن ضمنها الكشوفات الطبية والتي تتراوح مابين 3000-4000 جنيه للعامل الواحد – هذا غير العمالة العالقة والتي لديها إقامات بالسعودية ولم تستطع العودة والتي يقدر عددها بأكثر من 100 ألف شخص بما فيهم حاملي تأشيرات الاستقدام والزيارات وغيرهم.

والجدير بالذكر أن السعودية تستضيف على أراضيها قرابة الـ 9 ملايين عامل وافد منهم 3 ملايين عامل مصري من كافة المهن وهي الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية عربيا وعالميا.

حمدي الإمام: توقعات بفتح السعودية أبوابها لـ20 دولة بعد إجازة عيد الفطر

وتوقع “الإمام” أن تفتح السعودية أبوابها لمواطني الـ 20 دولة المحظور دخولهم حاليا بعد عطلة عيد الفطر القادم.