«إلحاق العمالة» ترحب بعودة المصريين المقيمين في السعودية وتطالب بضم الحاصلين على تأشيرات عمل

رحبت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة بالقرار الذى اصدرته المملكة العربية السعودية بالسماح بعودة العالقين من الدول المعلق السفر منها وبينها مصر.

قال حمدى الإمام رئيس الشعبة لـ«المال»، إن القرار يعد إيجابياً ويستفيد منه المصريون الذين كانوا مقيمين فى المملكة العربية السعودية وحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم وحصلوهم على إجازات ومنعهم تعليق الطيران من قبل السعودية كإجراءات احترازية ضد كورونا من العودة لاراضيها مرة أخرى.

وأضاف الإمام، أن القرار يُمكن تلك الفئة فقط من السماح لهم بالعودة مباشرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع، انه طوال فترة تعليق الطيران بين المملكة ومصر، كان المصريون العاملون بالسعودية والحاصلون على تأشيرات عمل وإقامة يضطروا للعودة إلى عملهم بالسعودية من دول أخرى ككينيا وتنزانيا ودول أوروبية أخري، واصفا هذا الأمر بالمكلف للغاية.

وأوضح أن المصريين المقيميين فى السعودية وكانوا يضطرون أيضا لقضاء اكثر من 3 أسابيع بينهم أسبوعين فى الدول التى يسافروا إليها وأسبوع فى السعودية كإجراءات للحجر الصحى بسبب أزمة كورونا وكانت تكلفة ذلك باهظة.

ولفت رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة الى أنه رغم إيجابية القرار لبعض المصريين الذين كانوا مقيميين فى السعودية، إلا إنه لا يزال لم يشمل المصريين ممن حصلوا على تأشيرات عمل للسوق السعودية ولم يتمكنوا من تنفيذها بسبب تعليق السفر من مصر إلى المملكة.

وأعرب الإمام، عن أمله فى ازالة حظر التعليق على المصريين الذين حصلوا على تأشيرات عمل منذ مطلع 2021، وان يحصلوا على اللقاح المعترف به داخل المملكة.

ويبلغ عدد المصريين الذين حصلوا على تأشيرات عمل جديدة للسعودية خلال هذا العام قرابة 100 ألف.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة يشير إلى قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميم بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض أن القرار يسرى على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية ممن تلقوا جرعتى لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، مع التزام الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة.

وقال الملحق العمالى إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشر إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث فى المنزل لمدة 7 أيام متتالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة لتبين سلبية مسحة الوافد المصرى، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول مختلف الأماكن.

وشدد الملحق العمالى على أن الوافد المصرى المخالف لتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكوث فى المنزل قد يتعرض لغرامة مالية ربما تصل إلى 10000 ريال سعودى، والترحيل، لذا يتوجب على المواطن إتباع كافة الإجراءات والتعليمات.