«إلحاق العمالة المصرية» تعلن تأسيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب ومديري شركات التوظيف

أعلنت شركات إلحاق العمالة المصرية، عن تأسيس “جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية”، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد تسجيلها رسميًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وصدور الرقم الموحد الخاص باعتمادها؛ لتمثيل شركات إلحاق العمالة المصرية بكل محافظات الجمهورية، ورعاية أصحاب الشركات والعاملين بها وكذلك الجاليات المصرية بالخارج.

وصرح حمدي امام، وكيل المؤسسين ورئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن الكيان الجديد سيمثل كل الشركات التي تعمل بمجال إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج بكل الجمهورية، وتهدف في المقام الأول لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، إضافة إلي تأهيل وتدريب العمالة لكي يسهل تسويقها وتوظيفها في أسواق العمل الجديدة ولكي تواكب متطلبات أسواق العمل محليا واقليميا ودوليا.

وتابع: “تأسيس كيان رسمي لشركات التوظيف المصرية حلم طال انتظاره لتمثيل شركات القطاع والجاليات المصرية بالخارج”.

وأضاف امام، ان الكيان الجديد سيمثل ويرعى اصحاب الشركات والعاملين بها والذين طالما واجهوا الصعوبات وأزمات خلال العقود الماضية لعدم وجود مظلة ترعاهم وأسرهم اجتماعيا وصحيا وتدافع عن حقوقهم لدى كل الجهات – وانه وزملائه من مجموعة المؤسسين حرصوا كل الحرص على وضع لائحة داخلية للكيان ترعى العاملين بالشركات والجاليات العمالية المصرية بالخارج.

وأوضح فتح باب الانضمام للجمعية خلال أيام عن طريق طلب انضمام إلكتروني، ويجري الإعداد لإطلاق أعمال الجمعية رسميا بحضور لفيف من أصحاب ومديري والعاملين بشركات إلحاق العمالة المصرية وبحضور شخصيات رسمية وبارزة من المجتمع الإقتصادي المصري.