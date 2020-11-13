«إلا أنا» و«حلوة الدنيا سكر».. مسلسلات تعتمد على الحكايات المنفصلة في نهاية 2020

أصبح صناع الأعمال الدرامية يعتمدون في مسلسلاتهم على تقديم الحكايات المنفصلة الذي يقوم ببطولتها فنانون مختلفون، وذلك للأعمال الدرامية التي تعرض في نهاية 2020.

وحاليا، يتم عرض مسلسل “الا أنا”، وهو عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية تقوم ببطولتها فنانة معينة، مثل كندة علوش وأروى جودة وغيرهما، والمسلسل قصة الكاتب يسري الفخراني.

وكذلك مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد، وسوف يعرض الفترة المقبلة، من إنتاج كريم ابو ذكري، ويتكون من 9 حكايات مختلفة.

عبد الرحيم حسن : الأهم كتابة هذه الحلقات.. وتحقيق التنوع للممثل

أكد الفنان عبد الرحيم حسن أن هذه المسلسلات إذا كانت مكتوبة بصورة جيدة من حيث السيناريو والحوار، فإنها تحقق التنوع للممثل، لأنه سيقدم أكثر من شخصية للجمهور فيها.

وأشار إلى أنه شارك في مثل هذه النوعية من المسلسلات في ” نصيبي وقسمتك ” الجزء الاول في حكاية بعنوان “شكرا يا بني آدمين” مع الفنان هاني سلامة، وكذلك حكاية “اتفضلوا في الصالون” في الجزء الثالث وحققت نجاحا كبيرا وقتها.

ولفت حسن ايضا الى ان هناك نوعية من الاعمال الدرامية التي تتكون من حكايات منفصلة لا تكون مميزة من الناحية الدرامية، لكونها عبارة عن حلقات منفصلة لكن ليست متماسكة في أحداثها.

حازم متولي: شيء مميز للدراما أن يكون هناك تنوع في الحكايات الموجودة في المسلسل

ويرى المؤلف حازم متولي أن تقديم هذه النوعية من المسلسلات حاليًا شيء مميز جدًا، لأن فكرة التمثيل تكون جيدة أننا نقدم الموضوع للجمهور دون ملل، أو “هري” فذلك يكسبه جودة افضل، وفكرة تقديم عنوان قصة مسلسل معين ويتم وضع عناوين متنوعة مختلفة في كل حكاية بمخرجين ومؤلفين منوعين لكل واحد منهما وجهة نظر شيء مميز.

وأكد أن الحكايات المنفصلة سواء كانت عبارة عن 5 حلقات لكل حكاية أو قصة في حلقة واحدة وتنتهي، فكل نوع له جودته، لكن الأفضل ألا نقدم هذه المسلسلات خلال مواسم زمنية؛ لأننا لم نتدرب حتى الآن في الدراما والكتابة على تقديم مسلسلات مواسم وناجحة، باستثناء مسلسلات “مملكة إبليس” و”الآنسة فرح” فقط.

وتابع قائلًا: إن هذه الحكايات المنفصلة تبعد الجمهور عن ملل المسلسلات الطويلة التي تحوي قصة واحدة طيلة الحلقات.