إلانترا HD تسجل أولى مبيعاتها من التاكسي

سجلت هيونداي “إتش دي” خلال فبراير الماضي، أول مبيعاتها من التاكسي خلال 2018؛ فيما ارتفعت مبيعات شقيقتها “فرنا” إلى 345 وحدة.

ولم تتجاوز مبيعات “هيونداي إتش دي” بسوق التاكسي سيارة واحدة خلال فبراير الماضي، في الوقت الذي لم تسجل فيه مبيعات نهائيًا خلال يناير السابق له.

أما “هيونداي فرنا” فقد بلغت مبيعاتها من التاكسي في فبراير 154 وحدة مقابل 191 وحدة في يناير بتراجع 37 سيارة؛ بنسبة انخفاض 19.4 %.

وبذلك تصل المبيعات الإجمالية لشركة “جي بي أوتو” وكيل “هيونداي” من التاكسي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 346 وحدة؛ مقابل سيارة واحدة خلال الفترة المقابلة من 2017؛ بيعت خلال يناير لصالح “هيونداي فرنا”.

وقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية خلال العام الماضي من التاكسي 802 سيارة، موزعة بواقع 654 وحدة لصالح “فرنا” و148 وحدة لصالح “إتش دي”.

