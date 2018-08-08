إلاحصاء: 1.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات مايو الماضي

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.84 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2018 مقابل 3.42 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة إرتفاع قدرها 12.6 ٪.ارتفعت

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.84 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2018 مقابل 3.42 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة إرتفاع قدرها 12.6 ٪.

ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 1.4٪حيـث بلغـت 2.48 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2018 مقابل 2.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (فواكه طازجة بنسبه 113.0 ٪، لدائن بأشكالها الأولية ” بلاستيك ” بنسبة 17.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0 ٪ ،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.9 ٪)

بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 6.2٪،ملابس جاهزة بنسبـــة 6.5 ٪، أسمـــــدة بنسبـــــة 8.8 ٪،برتقال طازج بنسبة 0.8٪ ).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 7.9 ٪ حيث بلغـت 6.32 مليار دولار خـلال شهر مايو 2018 مقابل 5.86 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 74.3 ٪،بترول خام بنسبة 60.4 ٪،لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 25.1 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 10.7٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (قمح بنسبة 26.9 ٪, ذره بنسبة 0.5 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 36.4 ٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 42.1 ٪)