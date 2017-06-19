إكوينوكس تطرح حلول وظائف الشبكات الافتراضية NFV‎

المال – خاص

طرحت شركه إكوينوكس ” Equinox”، المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات اللاسلكية، حلولا متطورة لأمن المعلومات ولأول مرة حلول تطبيقية (Commercial Applications) لوظائف الشبكات الافتراضية Network Functions Virtualization (NFV).

وقال المهندس أسامة قعدان الرئيس التنفيذى لشركة ” إكوينوكس ” إن تطبيق حلول الحوسبة الافتراضية إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة وتعد اكوينوكس من أوائل الشركات المحليه أو الإقليمية التى تطرح التطبيقات التجارية لوظائف الشبكات الافتراضية (NFV) داخل السوق المصرية، والتى تحقق للشركات أعلى مستويات الاداء فى إنجاز الأعمال وبأسعار تنافسية للغاية.

وأوضح قعدان فى بيان صحفى اليوم أن ” إكوينوكس ” لديها استراتيجية لتجهيز السوق لما يعرف بالحوسبة الافتراضية “Cloud Virtualization ” إذ يعتبر السوق المصرية من اكبر الأسواق وأكثرها انفتاحا وديناميكية ويعد بمثابة بوصلة لتحديد اتجاه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمنطقه الشرق الأوسط من حيث الكفاءات والخبرات.

تعمل شركة ” إكوينوكس ” مع عملائها من خلال تقديم حزمة حلول متكاملة ” end-to-end ” اذ نعتبر شركاء حقيقيين لعملائنا ونعمل معهم عن قرب من اجل توفير احتياجاتهم من افضل الخدمات والحلول بافضل الاسعار الممكنة لاسيما أننا نتيح لهم أعلى مستويات الجودة، والتى لا يمكن مقارنتها بالمنتجات المنافسة، وهذه احد عناصر قوتنا منذ بدايه اعمالنا فى منطقة الشرق الاوسط.

وأضاف أن الشركة تنجح دائما فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقية لعملائها وفى نفس الوقت تتميز هذه الحلول بقدرتها على النمو، وفقا للاحتياجات المستقبلية للعملاء، ويساعدهم كذلك فى تقليل تكلفة تقديم الخدمات بطريقة ملحوظة وزيادة مرونة الشبكة من خلال حلول متنوعة لتطوير البنية التحتية للشبكات، الأمر الذى يؤهل الشركة لامتلاك قاعدة كبيرة من العملاء سواء فى مصر أو منطقة الشرق الأوسط.

وسيشهد عام 2017 تركيز الشركة على التوعيه المستمره بأهميه تكنولوجيا حمايه المعلومات والخصوصيه “Information Security ” مع التوسع في التوجه لتقديم الخدمات السحابيه ” Cloud Services “.

كما سيشهد العام تطوير استراتيجية الدعم الفنى بتوسيع نطاقها من خلال تدريب وتأهيل مهندسين وفنيين متخصصين لضمان التواصل الدائم لطلب الخدمه 24 ساعه 7 ايام فى الاسبوع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ ” إكوينوكس”: سنركز على الاستمرار فى التوسع فى تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلى مع الاهتمام بخلق اسواق جديده منها سوق العقارات والمدن الذكيه لتقديم خدمات جديده باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بداية بخدمات البنيه التحتيه بالاعتماد على الالياف الضوئيه ” Fiber Optic Cables ” مما ساعد على الاستمرار فى تقديم خدمات متجدده منها خدمات التشغيل الثلاثى تربيل بلاى” Triple Play ” لتوفير خدمات منها الاتصالات، نقل البيانات والخدمات المرئيه التفاعليه مع الاستعداد لدخول المرحله القادمه وهي التوسع فى تقديم مختلف خدمات اداره المنشآت والمرافق مثل الاناره الذكيه” “Smart Lighting، وإدارة المخلفات “Waste Management”، مما ساعد بشكل ملحوظ فى مبادرات توفير الطاقه واستخدامها بشكل افضل وساهم فى التوجه العام للحفاظ على البيئه والمجتمعات الخضراء “Green Communities “.

وبالنسية لاوجه الشراكة مع الشركات العالمية اكد قعدان أن الشركة تمكنت بالفعل من ابرام مجموعة من أهم البروتوكولات الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية ونهدف فى عام 2017 توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع اكبر الشركاء في سوق الاتصالات والمعلومات وهو ما يتم بصورة دورية بناء على اليات علميه لكيفية اختيار الشريك المناسب من اجل تقديم خدمات متجدده للسوق المصرية.

وحول خطط التوسع بالتعاون مع الشركاء لفت الرئيس التنفيذي لشركة ” إكوينوكس إلى ” أننا نسعى لتطوير وتحسين خدماتنا لعملائنا كما نستهدف من خلال حلولنا الابتكارية الى مساعدة الشركات على إنشاء شبكات ذكية تمكنها من اقتناص الفرص والتغلب على التحديات فى الوقت المناسب بمرونة غير مسبوقة وسنستمر فى تقديم الخدمات المتميزه للحفاظ على مكانتنا الرياديه فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقة لعملائنا، اذ تتميز حلولنا بقدرتها على النمو وفقا للاحتياجات المستقبلية للعملاء، لمساعدتهم على تسريع معدل ابتكار خدماتهم وتقليل التكلفة الإجمالية وتحسين الأداء.