«إكما» تقترح على الرقابة المالية عقد لقاءات مع مستثمري البورصة لعرض مشكلاتهم

اقترح محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA“، على الدكتور عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعقد الرقابة المالية لقاءات خلال الفترة المقبلة مع مستثمري البورصة المصرية من المتعاملين الأفراد سواء المتلاعبين أو المضاربين لعرض أزماتهم بسوق الأسهم .

وأوضح ماهر، خلال الحوار المجتمعي الذي عقدتهُ الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد لاستراتيجية سوق المال للأربع أعوام القادمة 2022-2024، أن من الممكن أعتباره أحد العوامل للنهوض بأوضاع البورصة المصرية .

ولفت إلي أنهُ في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية، لدعم جانب العرض في البورصة المصرية، فإن إجراءات قيد الشركات وشروطها في حاجه لمزيد من التبسيط ومن بينها عدد المساهمين على سبيل المثال كخطوة لتشيجع الاستثمار في أسواق الأسهم .

وأوضح محمد ماهر، أن الحديث على زيادة نسب التداول الحر في البورصة المصرية من جانب الشركات المقيدة، قد يكون مبكرًا خلال الفترات الحالية .

تجدر الإشارة إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.