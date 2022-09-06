«إكما» تجتمع مع «الرقابة المالية» و«البورصة» خلال أيام لبحث ملفات سوق المال

تعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» عقد لقاء خلال أيام مع مسئولى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث أبرز الملفات المتعلقة بسوق المال.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية أن اللقاء سيكون أيضًا بغرض التعرف على الاستراتيجية الخاصة بالإدارة الجديدة للرقابة المالية والبورصة، فيما يتعلق بأوضاع السوق، وفتح الباب للنقاش حول سبل تطوير السوق.

وأضاف ماهر فى تصريحات لـ«المال» أن اللقاء سيضم مسئولى شركات السمسرة فى الأوراق المالية لعرض مطالبهم بشأن الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون الأول منذ تعيين الإدارتين الجديدتين للبورصة والهيئة.

يذكر أنه صدر قرار رئاسى بتكليف الدكتور محمد فريد بتولى منصب قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى الأسبوع الأول من أغسطس الماضى، ثم أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارتها 4 سنوات مقبلة، ليضم فى عضويته الدكتور إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن كنائبين.

كما أصدر «مدبولى»، كذلك قرارًا بتعيين رامى الدكانى رئيسًا للبورصة المصرية وهبة الله الصيرفى، نائبًا لمدة عام.

وكان مسئولى الرقابة المالية والبورصة المصرية قد اجتمعوا مؤخرًا لتنسيق الجهود المشتركة بين الطرفين، وتم الاتفاق على أنه سيتم تشكيل فرق عمل فنية قريبًا بين كل من الجهتين، بغرض تسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال.