«إكس-إيرا»  للخدمات التكنولوجية واللوجستية تستحوذ على منصة «سبيد للتجارة الإلكترونية»

أعلنت شركة “إكس-إيرا ” للخدمات التكنولوجية واللوجستية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على منصة “متجر سبيد للتجارة الإلكترونية” في مصر، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات سبيد العالمية للتوزيع والخدمات اللوجستية، لتطوير وإعادة إطلاق المنصة بشكل جديد في السوق المصرية.

و تساعد منصة “متجر سبيد للتجارة الإلكترونية” أصحاب محلات البقالة الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر، على شراء مخزونهم الكافي من تجار الجملة والموزعين والمصنعين بأسعار مناسبة، ويعد التطبيق بمثابة متجر شامل للاختيار بين مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية المتعددة.

خدمات منصة “متجر سبيد للتجارة الإلكترونية ”

ويستطيع البائعون شراء احتياجاتهم المختلفة من التطبيق بسهولة من خلال هواتفهم الذكية في أي وقت على مدار اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع، وذلك من خلال شراء سلة تتضمن متطلبات مخزونهم، ليصل الطلب خلال 24 ساعة.

استثمارات “إكس-إيرا” و اعمالها

وكشركة عاملة في مجال الحلول الرقمية للأعمال التجارية، تعمل شركة “إكس-إيرا ” من خلال هذا الاستحواذ، على تطوير و تحديث تطبيق “متجر سبيد للتجارة الإلكترونية” ليصبح أكثر سهولة وملائمة للمستخدم في تصفحه، بالإضافة إلى زيادة الميزات الُمدمجة على المنصة لتجار السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة الصغار ومتوسطي الحجم.

وتستهدف “إكس-إيرا” إعادة تطوير السوق غير الرسمية، باستخدام حلول الأعمال التي تعتمد على التقنيات الحديثة المناسبة لاحتياجات تجار التجزئة في المناطق الجغرافية المختلفة.

وتعمل “إكس-إيرا” على دعم البقالين وتجار التجزئة وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المميزة، بالإضافة إلى دعم طاقتهم التشغيلية في جميع جوانب العمليات اليومية.

وتخطط “إكس-إيرا” في الفترة المقبلة أيضا لاستثمار ملايين الدولارات في التطور التكنولوجي والتوسع الجغرافي.

رئيس مجموعة شركات سبيد : نعمل على تقديم جميع خدمات سلاسل الإمداد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

وتعقيبا على هذا، قال أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سبيد العالمية، “متحمسون لشراكتنا مع شركة إكس-إيرا، ونؤمن بأنها ستعيد تشكيل التجارة الإلكترونية في سوق السلع الاستهلاكية المصري، وذلك من خلال تقديم الكثير من المزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.

وأضاف ” أن هذا التعاون سيساعد شركات سبيد للتوزيع والخدمات اللوجستية على زيادة تركيزها في تقديم جميع خدمات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لشركات السلع الاستهلاكية وكذلك شركات التجارة الإلكترونية.”

الرئيس التنفيذي لشركة “إكس-إيرا” : نستهدف زيادة عدد المستخدمين إلى 100 ألف بحلول 2023 و التوسع في أنحاء الجمهورية

من جانبه، قال محمود العناني، الرئيس التنفيذي لشركة إكس-إيرا ،” أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو التوسع، حيث يستخدم تطبيق منصة متجر سبيد للتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي حوالي 35,000 تاجر، ونستهدف أن يصل عدد المستخدمين إلى 100,000 بحلول منتصف عام 2023″.

وأضاف :” تشمل خططنا أيضًا توسيع تواجدنا خارج الـ 9 محافظات التي يغطيهم التطبيق حاليا ليشمل كافة محافظات الجمهورية بنهاية 2023، إلى جانب تطوير تطبيق منصة متجر سبيد للتجارة الإلكترونية و تغيير اسمه و هويته في المرحلة المقبلة، ليكون أقرب لعملائنا، مما يعبر عن القيمة الجديدة التي ننوي تقديمها لأصحاب محلات البقالة الصغيرة ومتوسطة الحجم”.