إكسيل تنظم مؤتمر نظام العمليات الضريبية المميكنة الإثنين المقبل

تنظم شركة “إكسيل” للمشروعات التقنية، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس” يوم الإثنين المقبل مؤتمر إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، خلال المؤتمر عن الإطلاق الفعلي، لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل، و معاملات ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا مع إمكانية دفع الضريبة إلكترونيا من خلال النظام نفسه.

وفي السياق نفسه جار العمل أيضا علي إطلاق أنظمة ضريبة القيمة المُضافة، و المرتبات و الأجور أيضا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكن.

ويتم خلال المؤتمر الإعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين، من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار أكثر من ٢٥ ألف بطاقة منها لكبار الممولين و لشركات الأموال، و جار تعميمها علي بعض قطاعات الممولين الأخرى.

وصرح “الجارحي” بأن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة، و يمثل النظام الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة فى إجراءات التحول الرقمي وتقديم التيسيرات للممولين، مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، و ينعكس إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الوزير أن من بين أهداف النظام بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة، مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي و تحقيق العدالة الضريبية، مما يساعد في بناء الثقة بين كل أطراف المنظومة الضريبية، و من ثم رفع مستوى المتحصلات الضريبية.

ويمثل النظام إضافة كبيرة فى الطريق للتحول للمجتمع الرقمي وتماشيا مع توجه الدولة للشمول المالى.

وصرح المهندس أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إكسيل” للمشروعات، بأن نظام المعاملات الضريبية المميكنة المنفذ من قبل الشركة يتيح إدخال البيانات وتقديم الإقرارات الضريبية و المعاملات الضريبية إلكترونيا بشكل مدقق مع إمكانية توقيع الإقرارات إلكترونيا من خلال البطاقة الضريبية الذكية و الدفع الإلكتروني من خلال خدمات شركة “إي فاينانس” و هي الشريك في المشروع أيضا من خلال خدمات حضانة البرامج وقواعد البيانات و الدعم الفني للمشروع.

وأشاد “إكسيل” للمشروعات التقنية بدور وزارة المالية والهيئات التابعة لها على المساندة والدعم الذي كان الدافع للتطوير الذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية، للتيسير على المجتمع الضريبي، ومن بينها ما نقدمه من برامج وتطبيقات للتحول من النظام التقليدي إلى نظم إلكترونية متقدمة.