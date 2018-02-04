إكسيل تتولى الهيكلة المالية لشركة ياماميا والغرفة الألمانية

شريف عمرتعاقدت شركة اكسيل للاستشارات المالية، مع مؤسسات تعمل فى السوق المحلية، بهدف إعادة الهيكلة المالية، وتعظيم العوائد، وعلى رأسها شركة ياماميا المتخصصة فى طلب الأكل من على الإنترنت، بالإضافة إلى الكيانات التابعة الغرفة الألمانية، والتى تهدف إلى الربح.وقال حازم قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إ

شريف عمر

تعاقدت شركة اكسيل للاستشارات المالية، مع مؤسسات تعمل فى السوق المحلية، بهدف إعادة الهيكلة المالية، وتعظيم العوائد، وعلى رأسها شركة ياماميا المتخصصة فى طلب الأكل من على الإنترنت، بالإضافة إلى الكيانات التابعة الغرفة الألمانية، والتى تهدف إلى الربح.

وقال حازم قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة وصلت لاتفاق مع تلك المؤسسات مطلع العام الحالى، وتركز حاليا على إتمام الهندسة المالية، لتوسعاتها فى السوق المصرية، فى إطار رغبتهم فى تعزيز الملاءة المالية عبر الموارد الذاتية، دون الحاجة لدخول مساهمين جدد.

وتأسست إكسيل فى فبراير 2017 وتعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية والدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتبع فى تأسيسها الهيئة العامة للاستثمار، وتهتم بالشركات غير المقيدة بسوق المال، مع التركيز فى تقديم خدمات الإدارة المالية للشركات صغيرة أو متوسطة الحجم، والتى لا تملك القدرة لتأسيس إدارة مالية متخصصة بها، وتلجأ للتعاقد مع شركة استشارات لتقديم هذه المهام، مقابل أتعاب.

ولفت قاسم فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن الشركة أوقفت خطط تدبير تمويلات لعدة شركات تعمل فى السوق المحلية، بسبب ارتفاع اسعار الفائدة، بالإضافة لرغبة ملاك تلك الشركات فى دخول مساهمين جدد وضخ استثمارات جديدة بدلاً من الاقتراض البنكى.

وكانت “المال” قد نشرت مؤخرا سعى اكسل لتدبير تمويلات فى حدود 60 مليون جنيه، موزعة ما بين 30 مليون جنيه، لإحدى مستشفيات منطقة المهندسين، بهدف استكمال شراء بعض المعدات الطبية والعلاجية اللازمة، و 9 ملايين جنيه، لشراء معدات لصالح إحدى المستشفيات والمراكز الطبية بمنطقة التجمع الخامس، و20 مليون جنيه، لأحد المصانع العاملة بمنطقة الصعيد لإنتاج المستلزمات الطبية والعلاجية.