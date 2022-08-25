«إكسيد» تشترط التصنيع المحلى فى مفاوضاتها مع 5 كيانات

علمت «المال» أن شركة «إكسيد» الصينية اشترطت على شركات السيارات المحلية المتقدمة للاستحواذ على وكالتها الحصرية فى مصر، مجموعة من الطلبات المراد تنفيذها، من بينها تصنيع طرازاتها محليًّا، والقدرة على تحقيق مبيعات تلامس 5000 مركبة خلال أول عامين من طرحها فى السوق المحلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن شركة «إكسيد» ما زالت تجرى المفاوضات مع عدد من رجال الأعمال والشركات المحلية لإسناد وكالتها الحصرية فى مصر، موضحة أن الشركة الصينية لم تستقر على اختيار أو تعيين الوكيل المحلى الذى سيقوم باستيراد طرازاتها، وتقديم خدمات الضمان، إضافة إلى عمليات الصيانة وبيع قطع الغيار للعملاء.

وأضافت المصادر أن علامة «إكسيد» الفاخرة تسعى لاعتماد الوكيل المحلى بناءً على مدى قدرته على تنفيذ الخطط التسويقية والمشروعات المستهدفة التى من بينها تدشين شبكة قوية من مراكز الصيانة المعتمدة لتقديم جميع خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار فى مختلف المناطق الجغرافية.

وأضافت أن الشركة الصينية تولى اهتمامًا كبيرًا للدخول فى مشروع التصنيع المحلي؛ بهدف تخفيض التكاليف، والعمل على تقديم طرازاتها بأسعار تنافسية أمام نظيرتها المطروحة من الماركات الفاخرة الأخرى، موضحًا أن علامة «إكسيد» تستهدف التواجد ضمن الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن شركة «إكسيد Exeed» الصينية تفاضل بين 5 شركات محلية للاستحواذ على وكالتها فى مصر؛ تمهيدًا لطرح طرازاتها داخل السوق المحلية مطلع العام المقبل.

وتخطط الشركة الصينية لتقديم طرازين فى مصر؛ هما «إكسيدLX ، وTX LandVX»- كمرحلة أولى – على أن يعقبها التوسع فى طرح السيارات الهجينة والكهربائية ضمن الخطط المستقبلية لها فى السوق المحلية.

ويذكر أن شركة «شيرى» العالمية كانت أطلقت علامتها الفاخرة «إكسيد Exceed» على هامش مشاركتها فى معرض شانغهاى الدولى للسيارات الذى تم عقده فى عام 2019، وبحسب التقارير العالمية، بلغت المبيعات الإجمالية للعلامة الصينية «إكسيد» نحو 37.1 ألف سيارة خلال العام الماضى، مقابل 13.5 ألف فى عام 2020.