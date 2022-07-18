«إكسيد» الصينية للسيارات تفاضل بين 5 شركات لحسم وكالتها فى مصر

تفاضل شركة إكسيد «Exeed» الصينية للسيارات بين 5 شركات محلية للاستحواذ على وكالتها فى مصر؛ استعداداً لانطلاقها داخل السوق بشكل رسمى مطلع العام المقبل، عبر طرح طرازين ضمن المرحلة الأولى من خطة التسويق والانتشار، والتى سيتبعها فى وقت لاحق طرح موديلات هجينة وكهربائية.

أوضح آلان تشو، مدير تسويق العلامة التجارية الصينية إكسيد «Exeed» فى مصر، أن شركته ما زالت فى إطار المفاوضات مع 5 من أكبر وكلاء السيارات فى مصر لتولى مهام تسويق وتوزيع مركبات العلامة الصينية، مع تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار للعملاء بالتعاون مع شبكة واسعة من الموزعين لضمان الانتشار الجغرافى للعلامة التجارية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت «تشو» إلى أن اسم الوكيل لم يحسم حتى الآن، وسيتم الإفصاح عنه فى وقت لاحق مع انتهاء جولات المفاوضات مع الشركات المحلية والتوصل للملامح النهائية للاتفاق مع أحدهم.

وأوضح أنه سيتم إطلاق العلامة الصينية فى السوق المحلية مطلع العام المقبل؛ ضمن مساعى الشركة للمنافسة على حصة من مبيعات السيارات فى مصر؛ لافتا إلى أن دراسات الجدوى التى قام بها فريق التسويق انتهت إلى أنه سيتم إطلاق مجموعة من منتجات «إكسيد» وهى «LX» و«TX LandVX» مع تخطيط الشركة لإطلاق سيارات كهربائية وهجينة فى وقت لاحق.

يذكر أن شركة «شيرى» العالمية أطلقت علامتها الفاخرة «إكسيد Exceed» على هامش مشاركتها فى معرض شانغهاى الدولى للسيارات الذى تم عقده فى عام 2019.

وتشير الإحصاءات المتاحة بالتقارير العالمية ان «إكسيد» الصينية قد باعت 37.1 ألف سيارة خلال عام 2021، مقابل 13.5 ألف فى 2020، ونحو 16 ألفا خلال 2019؛ فى حين بلغت مبيعاتها خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 12.5 ألف وحدة.

وكانت أنباء قد ترددت فى العام الماضى عن قرب حسم وكالة «إكسيد» الصينية لصالح أحد رجال الأعمال الذى يستحوذ على وكالة عدة علامات تجارية أوروبية فى مصر؛ لكن مدير تسويق «إكسيد» فى مصر نفى ذلك؛ مؤكدا أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الشركات الخمس.