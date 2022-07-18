وكلاء المحمول يخططون لتمرير زيادة 25% مع دخول الشحنات الجديدة

يخطط عدد من وكلاء المحمول فى مصر لتمرير زيادة سعرية جديدة مع دخول أول شحنة للهواتف بعد عودة حركة الاستيراد مجددًا بنسبة تصل إلى %25.

قال موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، إنه من المخطط وصول أول شحنة جديدة تنتمى لأكثر من علامة تجارية، منها أوبو وريلمى الصينيتان خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح الموزع فى تصريحات لـ«المال» أن الزيادة التى يعتزم الوكلاء فرضها تأتى فى ظل ندرة الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف المحمولة، ورغبتهم فى تحقيق أعلى هامش ربحية كإجراء استباقى لتأمين الحد الأدنى من تكاليف التشغيل الذى يضمن استمرارهم فى مواصلة النشاط، خاصة فى ظل حالة الركود التى تضرب الأسواق.

وأكد أن الوكلاء قاموا منذ قرار الحكومة خفض قيمة الجنيه وتغير سعر الصرف، باستبدال أسلوب التعامل النقدى مع موزعى أجهزة المحمول من نظام الكوتة (أى توزيع الحصص حسب أحجام الموزعين وقوة الملاءة المالية لديهم) إلى مدى توافر سيولة مالية من عدمه .

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بنسبة بلغت %50.7، لتصل إلى 299 مليونًا و102 ألف دولار، مقابل 607 ملايين و20 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.