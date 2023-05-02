«إكسيتس مينا» تحصل على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب من الرقابة المالية

أعلنت شركة Exits Mena -إكسيتس مينا- عن حصولها رسميا على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط من موافقة الهيئة على تأسيس الشركة لتصبح أول منصة استثمار في منطقة الشرق الأوسط تربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكنولوجيا المالية مع المستحوذين والمستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستثمار.

وبعد حصولها على هذا الترخيص، ستتمكن Exits Mena من توسيع نطاق خدماتها وتوفير مزيد من قنوات الاستثمار لعملائها من خلال بيئة منظمة، مما يعود في النهاية بالفائدة على الشركات الناشئة في منظومة الأعمال الريادية فى مصر و الشرق الأوسط.

وبموجب القانون رقم 95 لعام 1992، أصبحت “إكسيتس مينا” الآن مؤهلة لتقديم خدمات القيد والطرح والاكتتاب العام لعملائها على بورصة مصر (EGX) ومنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبورصة النيل (NILEX)، حيث يمكن لشركة “إكسيتس مينا” الآن مساعدة الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة في الطرح بالبورصة والاكتتاب العام والوصول إلى أسواق رأس المال، كوسيلة لجذب الاستثمارات وتوفير السيولة والشفافية وتقييم القيمة العادلة لها.

وبهذه المناسبة قال أيمن الطنبولي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لـ “إكسيتس مينا”: “سعداء بالحصول على هذا الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونرى أنها خطوة بارزة للشركة بشكل خاص ولنظام الشركات الناشئة في المنطقة بشكل عام”.

وأضاف الطنبولي أن هذا الترخيص سيتيح لشركة Exits Mena تقديم خدمات أكثر شمولية لعملائها، بما في ذلك عروض الطرح العام الأولي (IPO)، إلى جانب خدمات الاندماج والاستحواذ وقيد الأوراق المالية، حيث ستفتح هذه الخطوة فرصاً جديدة للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل وزيادة رأس المال، والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد.

ستقدم “إكسيتس” الإرشاد والخبرة في الذهاب إلى الاكتتاب العام وتسهيل خطوات الإدراج في بورصة مصر وبورصة النيل التي يمكن أن تكون معقدة بسبب المتطلبات الصارمة مثل متطلبات الحوكمة وتوفيق الوضع القانوني والالتزام بالمتطلبات المالية.

وأشارت أهلة الصبان، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة “إكسيتس مينا”، إلى أن الفترة الأخيرة ظهرت اتجاهات سوقية متغيرة داخل منظومة الشركات الناشئة، وتلك الاتجاهات أدت إلى زيادة الفجوة في استعداد الشركات الناشئة للاستثمار، لافتة إلى أن الترخيص الذي حصلت عليه Exits Mena سيتيح العمل بشكل أكبر على مهمتها في تمكين سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال خدمات استشارية رقمية غير مسبوقة وذلك سيساهم فى النمو العام لسوق الشركات الناشئة فى مصر.

وقال محمد أبو النجا، رئيس مجلس إدارة “إكسيتس مينا”: ” نسعى من خلال رؤية واضحة لدعم بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على نمو الاقتصاد المصري، لذلك نعتقد أن الطروحات العامة الأولية (IPOs) ضرورية لنمو وتطوير نظم الأعمال التكنولوجية في مصر، ومع ذلك كان هناك فجوة في السوق عندما يتعلق الأمر بخدمات الاستثمار التي تركز على تأهيل الشركات التكنولوجية للطرح في البورصة وتوفير الدعم اللازم لها”.

إكسيتس مينا هي أول منصة استثمارية في المنطقة تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف المنصة إلى دعم نمو وتطوير نظام الأعمال التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم حلول مبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل وتحقيق عمليات الخروج الناجحة، ودفع النمو الاقتصادي.