«إكسون موبيل مصر» تستعرض أبرز أعمالها لعام 2022 وخطتها التوسعية



استعرضت شركة إكسون موبيل مصر خلال مؤتمر عقدته العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023، ومن بينها مستقبل زيوت السيارات، والبرامج التسويقية المتطورة للمنتجات وطرحها للعديد من العبوات التنافسية الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام الشركة بتقديم خدمات متميزة ، ما يضمن الحفاظ على مكانتها الرائدة بين الشركات المصنعة للزيوت في السوق المصرية.

وعقدت الشركة مؤتمرها السنوي في إطار استراتيجيتها القائمة على التواصل المستمر مع عملائها في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم والتشجيع الدائم لهم لمواصلة النجاحات والإنجازات.

كما طرحت الشركة أهدافها المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ، والسبل التي تضمن استمرارها في الريادة بتقديم خدمات فنية ذات جودة عالية.

أثناء المؤتمر عبر المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، عن شكره لـعملاء الشركة قائلاً “نسعى دائماً إلى مد جذور الثقة والتواصل الدائم مع كافة عملائنا ووكلائنا، وهو الأمر الذي يمثل عنصراً رئيسياً من استراتيجية إكسون موبيل مصر التى تهدف للاستثمار بعيد المدى بهدف الحفاظ على ريادتنا في السوق المصري.

وتسعى الشركة لزيادة عدد محطات موبيل في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات الخاصة بمجالات البحث والتنقيب في المياة الإقليمية المصرية، وتوظيف الحلول التكنولوجية الرائدة للحفاظ على البيئة من خلال تقديم حلول منخفضة الكربون.

” وأضاف انه فيما يخص الدور المجتمعي للشركة، تعمل إكسون موبيل مصر على تنمية قدرات الأفراد والمجتمع ككل من خلال تركيز الاهتمام على مجالات التعليم والتدريب المهني بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.”

من جهته قال المهندس محمد الأعصر، مدير إدارة تسويق الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر : “تمكنت إدارة تسويق الزيوت في إكسون موبيل مصر من توسيع قاعدة العملاء من خلال عدة خطط، أهمها تفعيل تطبيق”موبيلياوي” للمستهلكين النهائيين، والمحلات التجارية، وهو أول برنامج ولاء في قطاع المواد البترولية والزيوت في السوق المصري، ويهدف إلى تحفيز المستهلكين والمحلات مع مواكبة التطور الرقمي في مصر والعالم.

ولفت الى ان الشركة قامت بتطوير عروض الباقات وتحديث برنامج الحوافز مع تقديم المزيد من العروض المميزة، فالشركة نجحت في إطلاق منتجات زيوت جديدة تواكب المتطلبات الحالية للعملاء مع الحفاظ على أعلى جودة.

وأضاف انه تم طرح عبوات تنافسية لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق، كما حرصت الشركة على تنظيم برامج تسويقية ميدانية مع المستهلكين النهائيين وأصحاب الورش لتوعية الجمهور بمنتجاتها وخدماتها، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتج.”



فيما استعرض محمد عسكر، مدير عام مبيعات زيوت المحطات ووكلاء السيارات في إكسون موبيل مصر، مستقبل زيوت السيارات واستراتيجية الشركة للبيع بالتجزئة قائلاً: “تسعى إكسون موبيل مصر دائماً إلى مواكبة التطور السريع في السوق المصري من خلال عدة محاور تشمل البحث عن طرق جديدة للوصول إلى العميل النهائي وتوفير تجربة شرائية متميزة وتوسيع شبكة منافذ موبيل 1 سنتر وموبيل أوتو كير التي وصل عددها إلى 157 موقع داخل المحطات، و 85 موقع خارج المحطات، إلى جانب زيادة مبيعات منتجات موبيل ١ وموبيل سوبر، والتي تتميز بقدرة كبيرة على العمل في أقصى ظروف التشغيل مع الحفاظ على المحركات.

واعلن عن إطلاق منتجها الجديد Mobil Super -Synthetic Technology بتكنولوجيا الزيوت التخليقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 8،000 كيلومتر، بما يواكب المتطلبات الحالية للعملاء مع الحفاظ على أعلى جودة.”

في السياق ذاته أضاف محمد يحيى، مدير مبيعات زيوت الجملة ومحطات الأقاليم بشركة إكسون موبيل مصر، قائلا: “تعمل إكسون موبيل مصر على تحقيق مبدأ الاستمرارية من خلال عدة محاور تأتي في مقدمتها الربحية لجميع الأطراف في المنظومة البيعيه بما في ذلك الشركة ومنها إلى الموزعين، والمحطات، ومحلات الزيوت وصولاً إلى إرضاء المستهلك النهائي، حتى نصل إلى حلقة متصلة من النجاح للكل.”

و أكد “إن تحقيق النجاح صعب لكن الحفاظ عليه يظل هو الأصعب، ولهذا نعمل باستمرار على التطوير السريع للمنظومة البيعيه وإرضاء العميل، كما نعمل جاهدين للتغلب على التحديات الراهنة عبر تقديم منتجات بأسعار تنافسية لتناسب قاعدة المستهلك النهائي ككل مع الحفاظ على أعلى جودة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وحرصاً منا على أن نبقى الاختيار المفضل والمصدر الموثوق دائماً.“



منذ إنشائها، حرصت إكسون موبيل مصر على بناء دائرة علاقات قوية مع عملائها على أساس من الثقة المتبادلة والدعم المتواصل وذلك في إطار استراتيجية الاستثمار في المجتمع.



وإكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من المراكز والمحلات التجارية ، لديها أكثر من 350 محطة خدمة تحت إسم “موبيل”، وأكثر من 110 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي 30 فرع من “On the Run”، وعدد 18 فرع “Way to Go”.

تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى من خلال مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل مصر اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر في منطقة شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019.

تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ طويل بدأ منذ حوالي 120 سنة مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902.

وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل المزيد من الجهد من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، والتنمية، والمرأة، مما يعود بالنفع على قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.