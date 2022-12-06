«إكسون موبيل مصر» تخرج 4 فرق ضمن برنامج التحدي المجتمعي لحلول البيئة والطاقة

احتفلت شركة إكسون موبيل مصر ومؤسسة مصر الخير بتخريج 4 فرق رائدة في برنامج “التحدي المجتمعي (البيئة والطاقة)”، بالتعاون مع حاضنة الأعمال «جسر» التابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار لمؤسسة مصر الخير.

يستهدف البرنامج تحويل الأفكار ذات التأثير المجتمعي والقابلة للتطبيق إلى نماذج أولية ملموسة جاهزة لإتاحتها في السوق، وذلك بهدف خلق حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية في قطاعي البيئة والطاقة.

يوفر برنامج التحدي المجتمعي للشباب نظامًا بيئيًا متكاملًا يضمن تحويل الأفكار الريادية المستندة إلى التكنولوجيا إلى نماذج أولية ملموسة توفر حلولًا مبتكرة، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم اللازم سواء الفني أو التدريب أو الإرشاد والتوجيه ونقل الخبرات والمعرفة، إلى جانب الدعم المالي في صورة تمويل لمشروعاتهم.

وكان البرنامج قد بدأ بتلقي مختلف الأفكار الريادية من الشباب المتقدم، حيث اختير منها الأفكار التي تلبي المعايير الموضوعة للبرنامج، والذين بدورهم حصلوا على معسكر تدريبي يشمل الجانب التقني والتجاري بما فيها التسويق وتصميم نموذج الأعمال والتمويل وغيرها. وبنهاية المعسكر اختير أفضل أربع فرق لتطوير أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات ملموسة قابلة للدخول للأسواق.

قال المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، إن الشركة سعداء بالتعاون مع جسر مصر الخير لتخريج 4 فرق رائدة في مجالي الطاقة والبيئة من شأنها أن تمثل حلولًا فعالة تستند إلى المعرفة والإبتكار، ونتيجة لهذا النجاح، نتطلع في الفترة المقبلة إلى مواصلة التعاون في هذا البرنامج لإطلاق دورة جديدة من هذا التحدي.

قالت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير إنها فخورة بما حققه برنامج التحدي المجتمعي.

وأكدت أنها تأمل أن تساهم النماذج الأولية الأربع التي تخرجت في البرنامج من تحقيق الأثر المنشود وحل المشكلات التي يواجهها المجتمع.

الفرق الفائزة بمبادرة «إكسون موبيل مصر»

وكانت الفرق الأربعة الفائزة قد تضمنت: فريق “ASU Wind” صاحب فكرة إنتاج توربينة رياح صغيرة الحجم مصنَّعة محليًا بتكلفة أقل من المتواجدة في الأسواق قادرة علي انارة مزرعة صغيرة.

إلى جانب فريق “Tilestic” يقوم بانتاج بلاط متادخل عن طريق اعادة تدوير البلاستيك أحادي الاستخدام ومن الممكن اعادة تدوير البلاط مرة أخري.

وكذلك فريق “Valoria” صاحب فكرة تصنيع ماكينة تعمل علي استخلاص ألياف من أشجار الموز ويتم معالجة الألياف لتستخدم في صناعة منتجات بديلة للمنتجات البلاستيكية.

وفريق “Eco-woven packaging” الذي يسعى لإنتاج (حقائب / عبوات) صديقة للبيئة بديلة للحقائب البلاستيكية تتحلل بامان في التربة وأكثر استدامة من الحقائب القماشية.