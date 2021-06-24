«إكسون موبيل» تجدد شراكتها مع «مانسكو أوتوموتيف» لتزويد سيارات بيجو بالزيوت

جددت شركة «إكسون موبيل» مصر المتخصصة فى تسويق المنتجات البترولية شراكتها مع شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل الحصرى لسيارات «بيجو» أحد أبرز العلامات التجارية فى قطاع السيارات بمصر، للاستمرار فى تزويد سيارات العلامة الفرنسية بالزيوت.

أشار المهندس أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة «إكسون موبيل مصر» خلال حفل للإعلان عن تجديد الشراكة إلى أهمية تجديد التعاون مع «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل الحصرى لسيارات بيجو أحد العلامات التجارية الفرنسية البارزة فى قطاع السيارات؛ مضيفًا «نتطلع من خلال هذا التجديد إلى أن نواصل تحقيق النجاحات وتقديم أجود وأفضل المنتجات من الزيوت لعملاء بيجو وكل عملائنا بمصر».

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن شركة «إكسون موبيل مصر»، واجهت هذه التحديات بالمزيد من النجاحات فى زيوت الديزل والبنزين وتجديد العديد من العقود الناجحة فى عام 2020 مع كبار مصنعى سيارات النقل والملاكى.

وكذلك قدمت الشركة برنامج «موبيلاوى» أول برنامج للمستخدم النهائى للوقود ومحلات الزيوت، كما استثمرت فى عام 2020 فى تطوير وتجديد وتوسعة المحطات والتوسع فى المحطات ومراكز الخدمة الجديدة بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع لعملاء موبيل.

وبموجب هذا التجديد تواصل إكسون موبيل مصر تزويد سيارات بيجو بجميع أنواع الزيوت الموصى بها من أوتوموبيل بيجو العالمية كزيوت صالحة للعمل بالأجواء الحارة، حيث اعتمدت المجموعة الفرنسية البارزة لتصنيع سيارات «بيجو- ستيلانتس» زيت موبيل1 ESP وتوصى باستخدامه لأنه من أوائل الزيوت الصالحة للعمل فى الأجواء الحارة وأقصى ظروف التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لمنتجات الزيوت والشحوم للسيارات، من خلال تعريف العملاء بأهمية الزيوت والتكنولوجيا المتطورة التى تم استخدامها لإنتاجها وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء؛ وفقًا للشركة.

لفت الصادق إلى أن شركة إكسون موبيل مصر تمتلك خبرة واسعة فى السوق المحلية والتى بدأت منذ 1902، عبر المنتجات والخدمات المتطورة فى كل محطات موبيل والتى تزيد عن 350 محطة وقود وأكثر من 200 مركز خدمة لموبيل 1 وأوتوكير على مستوى الجمهورية، كما تطورت الشركة عبر تبنى الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مصنعيها للزيوت والشحومات بالإسكندرية والعاشر من رمضان، واللذين يعدان من أفضل المصانع على مستوى العالم، فضلا عن تصدير إنتاجهما إلى أسواق أفريقيا وأوروبا ودول الشرق الأوسط.

أكد خالد يوسف الرئيس التنفيذى لشركة بيجو مصر أن بيجو مصر تسعى لتقديم أفضل الخدمات وهو ما تمكنت إكسون موبيل مصر من تحقيقه على مدار السنوات الماضية.

واستطرد يوسف أن تجديد الشراكة مع إكسون موبيل مصر سيمكنها من تقديم الزيوت لعملاء بيجو فى مصر وفف المواصفات القياسية والتى توصى بها أوتوموبيل بيجو العالمية لسيارتها بخبرتها فى مجال السيارات التى تجاوزات 210 أعوام.

وأضاف يوسف «على مدار العامين الماضيين استطعنا تحقيق طفرة فى نسبة المبيعات. كما أطلقنا العديد من الموديلات الجديدة من ضمنها بيجو2008 و3008 و5008 و508 من خلال 30 مركز خدمة وصالة عرض فى جميع أنحاء الجمهورية».

وتابع يوسف أن شركته تسعى دوما أن تظل بيجو فى مقدمة اختيارات المستهلك المصرى، ومن ثم قامت الشركة بمد فترة الضمان على كل موديلات 2021 لخمس سنوات أو 150ألف كم، فضلا عن إمكانية مد فترة الضمان للعملاء الحاليين الذين يسرى عليهم الضمان حاليا.