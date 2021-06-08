«إكسون موبيل» تتعاون مع غازتك وكارجاس لتوفير الغاز للسيارات المحولة بمحطاتها

وتعد هذه المبادرة تأكيدا على استمرار إكسون موبيل مصر بتلبية وتوفير احتياجات عملائنا اليومية، كما نعزز من ثقتهم في إتاحة خدماتنا المتطورة

تحت رعاية المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية، قامت شركة إكسون موبيل مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة كارجاس لتوفير الغاز الطبيعي في محطات موبيل في مختلف أنحاء الجمهورية، لخدمة السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وقد قام بالتوقيع على البروتوكول شريف سراج الدين – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، والمهندس عبد الفتاح فرحات – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، والمهندس حسانين محمد حسانين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، وبحضور المهندس سيد حسين – مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمتابعة تنفيذ محطات التموين والقيادات التنفيذية بالشركات الثلاث.

وبهذه المناسبة قال شريف سراج الدين – نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر: “تماشيا مع خطة الحكومة المصرية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات، وحرصنا الدائم على توفير أعلى مستويات الخدمات والمنتجات لعملائنا، فإن إكسون موبيل مصر تسعى لتوفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي للمركبات فى بعض محطات موبيل المتميزة ، وذلك بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس..”

وأضاف : “وتعد هذه المبادرة تأكيدا على استمرار إكسون موبيل مصر بتلبية وتوفير احتياجات عملائنا اليومية، كما نعزز من ثقتهم في إتاحة خدماتنا المتطورة”.

وإيمانا من الشركه بأن المواكبة السريعة لمتطلبات سوق الطاقة تصب بالمقام الأول في صالح المستهلك قامت الشركة ايضا بطرح “Mobil Multigrade 20W50” وهو من أحدث الزيوت التي أطلقتها موبيل بتركيبه جديدة تصلح لاستخدام السيارات التي تعمل بالجازولين والغاز الطبيعي، ويقوم بحماية المحرك من التآكل ورفع كفاءته وعمر السيارة نفسها. ويواكب هذا المنتج الجديد التوجهات الحالية بالتحول للغاز الطبيعي.

تعتبر شركة إكسون موبيل من أكبر الشركات العالمية لتداول الأسهم في قطاع الطاقة، وتستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكارات لتلبية احتياجات العالم المتزايدة في هذا المجال. وتعمل فى مجال تنفيذ مشاريع تسييل الغاز الطبيعي.

وهي أحد أكبر شركات تكرير منتجات البترول والتسويق لها، وشركة المنتجات الكيميائية التابعة لإكسون موبيل هي أحد أكبر الشركات في العالم.