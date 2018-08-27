إكسترا نيوز: الأمن يلاحق صاحب الصفحة المزيفة لرئاسة الجمهورية على فيسبوك

متابعات: نقلت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، عن مصادر أمنية، أنه جاري ملاحقة صاحب الصفحة المزيفة بإسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحالته للجهات المعنية، بسبب نشر إشعات، وأكاذيب ملفقة لجهات رسمية. وقالت القناة أن المصادر الأمنية اكدت ملاحقة أي شخ





متابعات:

نقلت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، عن مصادر أمنية، أنه جاري ملاحقة صاحب الصفحة المزيفة بإسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحالته للجهات المعنية، بسبب نشر إشعات، وأكاذيب ملفقة لجهات رسمية.

وقالت القناة أن المصادر الأمنية اكدت ملاحقة أي شخص سيقوم بنشر وترويج إشعات وأخبار مغلوطة عن مصادر رسمية.

وكانت صحفة مزيفة منسوبة لرئاسة الجمهورية، قالت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب ملف التحقيقيات في قضية مقتل الطفلين ريان ومحمد في الدقهلية، وأمر بحراسة شخصية للوالد المتهم بقتلهما.