إكسبو لينك تنظم معرض مصري للحرف اليدوية

المال خاص تنظم جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي معرض "مصرى"، والخاص بالتصميمات والحرف اليدوية في الفتره من 2 الى 5 مايو المقبل.وقالت المصدرين المصريين في بيان لها، إن المعرض سيقام على مساحه 4000 متر، يعد أحد المبادرات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي واكس

المال خاص

تنظم جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي معرض “مصرى”، والخاص بالتصميمات والحرف اليدوية في الفتره من 2 الى 5 مايو المقبل.

وقالت المصدرين المصريين في بيان لها، إن المعرض سيقام على مساحه 4000 متر، يعد أحد المبادرات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي واكسبو لينك والتي تستهدف دعم قطاع الحرف اليذويه بمصر.

من جانبها قالت شرين عاصم رئيس قطاع الحرف اليدوية بجمعية المصدرين المصريين، ان المعرض يدعم المصمم والمنتج العامل بقطاع الحرف اليدوية، وتنميه قدراته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت ان المعرض سيوفر فرصة الربط بين المصنعيين والمصممين بقطاع الحرف اليدوية وهو ماسيساهم في زيادة الجودة وتعزيز القيمه المضافة والتنافسية.

ولفتت إلى أنه سيتم عرض وبيع تصميمات مختلفه ومتنوعة لجميع أنواع الحرف اليدوية ومنها ” الكليم والسجاد والمفروشات والمنزليه والفخار والسيراميك والمنسوجات والجلود ووحدات الإضاءة والشموع والإكسورارت من مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالاضافه الي توفير فرص لتنمية صناعة المنتجات اليدوية وإتاحة فرص تصديريه للمنتجات.

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