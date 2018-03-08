إكسبو لينك: الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى.. الإثنين

أحمد اللاهونى تنظم جمعية المصدرين المصريين إكسبو لينك بالتعاون مع الهئية العامة للمعارض، مؤتمراً يوم الإثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل البروتوكول بين الجهتين والخاص بمشاركة "إكسبو لينك" في تنظيم معرض وسوق القاهرة الدولى فى الفترة من 13 إلى 24 مارس 2018.وقالت المصدرين المصريين في بيان لها صب

أحمد اللاهونى



تنظم جمعية المصدرين المصريين إكسبو لينك بالتعاون مع الهئية العامة للمعارض، مؤتمراً يوم الإثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل البروتوكول بين الجهتين والخاص بمشاركة “إكسبو لينك” في تنظيم معرض وسوق القاهرة الدولى فى الفترة من 13 إلى 24 مارس 2018.

وقالت المصدرين المصريين في بيان لها صباح اليوم، إن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز العمل مع وزارة التجارة والصناعة، والذى ينعكس بدوره على تعزيز الصادرات المصرية فى مختلف أنحاء العالم، فيما ستقوم “المصدرين المصريين” بتنظيم خيمة بداخل المعرض تضم عدد من الشركات المصرية العارضة المتخصصة في قطاعات”الكيماويات – الهندسية – الغذائية – والمفروشات المنزلية – والملابس الجاهزة- وعدد من القطاعات الأخرى “.

من جانبه أكد المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين”إكسبولينك” أن الجمعية وجهت الدعوة لما يزيد على 25 سفارة من السفارات العربية والأفريقية والأجنبية بمصر، وجاء على رأسها ” الكاميرون، كينيا، سريلانكا، زيمبابوي، الكويت، كينيا، العراق، السودان، موريتانيا، موزمبيق، غانا، زامبيا، موريشيوش، زامبيا، غينيا الإستوائية، جنوب السودان، رواندا، نيجيريا، الكاميرون، السنغال، تنزانيا، أوغندا، ليبريا، اليونان، سيراليون، نيجيريا.